https://ria.ru/20211213/lisy-1763167114.html

На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса

На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса - РИА Новости, 13.12.2021

На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса

Кроноцкий заповедник опубликовал подборку зимних фотографий лиса. РИА Новости, 13.12.2021

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2021-12-13T01:47

2021-12-13T01:47

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал подборку зимних фотографий лиса."Несмотря на то, что грядущий 2022-й – год Тигра по восточному календарю, лисички то и дело появляются на многих новогодних открытках благодаря своей яркости, красоте и милым мордочкам", — объяснили в пресс-службе заповедника. По словам экспертов, лис живет на побережье Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике. За его поведением наблюдал и делал фотографии государственный инспектор Лиана Варавская. "Глядя на меня, вдруг взялся играть с травинкой. А я, затаив дыхание, боялась сделать неловкое движение и спугнуть красавца", – рассказала она.

https://ria.ru/20201109/kamchatka-1583506188.html

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