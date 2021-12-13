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Туризм
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На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса
На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса - РИА Новости, 13.12.2021
На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса
Кроноцкий заповедник опубликовал подборку зимних фотографий лиса. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T01:47
2021-12-13T01:47
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал подборку зимних фотографий лиса."Несмотря на то, что грядущий 2022-й – год Тигра по восточному календарю, лисички то и дело появляются на многих новогодних открытках благодаря своей яркости, красоте и милым мордочкам", — объяснили в пресс-службе заповедника. По словам экспертов, лис живет на побережье Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике. За его поведением наблюдал и делал фотографии государственный инспектор Лиана Варавская. "Глядя на меня, вдруг взялся играть с травинкой. А я, затаив дыхание, боялась сделать неловкое движение и спугнуть красавца", – рассказала она.
https://ria.ru/20201109/kamchatka-1583506188.html
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кроноцкий заповедник, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, куда можно лететь
01:47 13.12.2021
 
На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса

Кроноцкий заповедник показал подборку зимних фотографий лиса

© Фото : Кроноцкий заповедник / Нина КимЮный лис на побережье бухты Чажма
Юный лис на побережье бухты Чажма - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Кроноцкий заповедник / Нина Ким
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал подборку зимних фотографий лиса.
"Несмотря на то, что грядущий 2022-й – год Тигра по восточному календарю, лисички то и дело появляются на многих новогодних открытках благодаря своей яркости, красоте и милым мордочкам", — объяснили в пресс-службе заповедника.
По словам экспертов, лис живет на побережье Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике. За его поведением наблюдал и делал фотографии государственный инспектор Лиана Варавская.
"Глядя на меня, вдруг взялся играть с травинкой. А я, затаив дыхание, боялась сделать неловкое движение и спугнуть красавца", – рассказала она.
Лисы в Кроноцком запоеднике - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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