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На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса
На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса - РИА Новости, 13.12.2021
На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса
Кроноцкий заповедник опубликовал подборку зимних фотографий лиса. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T01:47
2021-12-13T01:47
2021-12-13T01:47
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Кроноцкий заповедник опубликовал подборку зимних фотографий лиса."Несмотря на то, что грядущий 2022-й – год Тигра по восточному календарю, лисички то и дело появляются на многих новогодних открытках благодаря своей яркости, красоте и милым мордочкам", — объяснили в пресс-службе заповедника. По словам экспертов, лис живет на побережье Курильского озера в Южно-Камчатском заказнике. За его поведением наблюдал и делал фотографии государственный инспектор Лиана Варавская. "Глядя на меня, вдруг взялся играть с травинкой. А я, затаив дыхание, боялась сделать неловкое движение и спугнуть красавца", – рассказала она.
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кроноцкий заповедник, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, куда можно лететь
На Камчатке показали подборку новогодних фотографий лиса
Кроноцкий заповедник показал подборку зимних фотографий лиса