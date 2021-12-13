17:37 13.12.2021 (обновлено: 17:55 13.12.2021)
Предпринятых мер безопасности на шахтах недостаточно, заявил Левитин
Помощник Путина Левитин: предпринятых мер безопасности на шахтах недостаточно
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПомощник президента России, председатель президиума попечительского совета Фонда поддержки олимпийцев России Игорь Левитин
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предпринятых мер для обеспечения безопасности шахт недостаточно, сообщил на заседании комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" помощник президента РФ Игорь Левитин.
Согласно сообщению на сайте Кремля, участники заседания комиссии под председательством Левитина, прошедшего в режиме видеоконференции, обсудили комплекс мер по повышению уровня и совершенствованию требований промбезопасности на угольных предприятиях.
По итогам заседания комиссии будет подготовлен протокол с рекомендациями федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти регионов РФ и хозяйствующим субъектам о необходимости принятия неотложных мер, для повышение уровня промышленной безопасности и охраны труда, снижения аварийности, сохранения жизни и здоровья работников предприятий угольной промышленности.
"Левитин отметил, что повышение уровня промышленной безопасности на угледобывающих предприятиях России - важнейшая тема для всей угольной отрасли страны. Однако сложившаяся в этой области к настоящему времени ситуация свидетельствует, что предпринятых мер недостаточно: подтверждением становятся аварии на угольных шахтах, уносящие человеческие жизни", - говорится в сообщении на сайте Кремля.