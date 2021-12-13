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Официальный курс евро на вторник снизился на 25 копеек

Официальный курс евро на вторник снизился на 25 копеек - РИА Новости, 13.12.2021

Официальный курс евро на вторник снизился на 25 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,98 копейки, до 82,8660 рубля, курс доллара снизился на 19,52 копейки, до 73,4107... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T14:25

2021-12-13T14:25

2021-12-13T14:25

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 24,98 копейки, до 82,8660 рубля, курс доллара снизился на 19,52 копейки, до 73,4107 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 22 копейки, составив 77,6656 рубля.

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2021

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экономика, рубль, доллар, евро, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия