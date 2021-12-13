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В Совфеде оценили получение сертификатов привитыми иностранными вакцинами
В Совфеде оценили получение сертификатов привитыми иностранными вакцинами - РИА Новости, 13.12.2021
В Совфеде оценили получение сертификатов привитыми иностранными вакцинами
Предоставление сертификата россиянам, привитым иностранными препаратами, не является признанием зарубежных вакцин - признается факт самой иммунизации от... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:53
2021-12-13T11:53
2021-12-13T11:53
распространение коронавируса
евразийский экономический союз
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
владимир круглый
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Предоставление сертификата россиянам, привитым иностранными препаратами, не является признанием зарубежных вакцин - признается факт самой иммунизации от COVID-19 с подтвержденным результатом на антитела, сообщил РИА Новости в понедельник сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что россияне, привитые иностранными вакцинами от коронавируса, смогут сдать тест на антитела и получить сертификат на полгода."Это признание сертификата о вакцинации вместе с анализом на антитела. То есть признание самого факта вакцинации", - сказал сенатор.Он отметил, что следует разделять понятия "признание вакцины" и "признание сертификата".Парламентарий напомнил, что многие страны признают российские сертификаты о вакцинации. Сенатор оценил такую практику, как положительную. Круглый также считает, что она могла бы быть использована в рамках ЕАЭС.
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евразийский экономический союз, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый
В Совфеде оценили получение сертификатов привитыми иностранными вакцинами
Сенатор Круглый: Россия все еще не признает иностранные вакцины от коронавируса