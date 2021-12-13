https://ria.ru/20211213/kredity-1763482373.html

"Газпром нефть" привлечет 30 млрд рублей зеленых кредитов для Омского НПЗ

"Газпром нефть" привлечет 30 млрд рублей зеленых кредитов для Омского НПЗ - РИА Новости, 13.12.2021

"Газпром нефть" привлечет 30 млрд рублей зеленых кредитов для Омского НПЗ

"Газпром нефть" привлечет зеленые кредиты Сбера и Газпромбанка по 15 миллиардов рублей каждый для реализации проектов экологической модернизации Омского... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:16

2021-12-13T15:16

2021-12-13T15:16

газпромбанк

газпром нефть

алексей янкевич

россия

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. "Газпром нефть" привлечет зеленые кредиты Сбера и Газпромбанка по 15 миллиардов рублей каждый для реализации проектов экологической модернизации Омского нефтеперерабатывающего завода, сообщает пресс-служба нефтяной компании."Газпром нефть" получила одобрение на субсидирование процентов по зеленому финансированию в рамках специального отбора Межведомственной комиссией министерства промышленности и торговли РФ инвестиционных проектов, предполагающих целевое использование средств - реализацию экологических проектов.Ключевым экологическим проектом "Газпром нефти" на Омском НПЗ является строительство очистных сооружений "Биосфера", который входит в план мероприятий федерального проекта "Чистый воздух". Многоступенчатая система очистки комплекса позволит повысить эффективность очистки воды до 99,9%, в два раза снизит водопотребление и сократит нагрузку на городские очистные сооружения. На Московском НПЗ комплекс "Биосфера" используется уже три года — за это время завод более чем в пять раз сократил потребление воды из городской системы водоснабжения.В числе других проектов, на которые компания привлекла финансирование, — строительство комплекса первичной переработки нефти, который позволит вывести из эксплуатации сразу шесть установок прошлого экологического поколения. Эффективная процентная ставка по кредитам подлежит снижению по мере выполнения экологических целей проектов за счет получения субсидии."Газпром нефть" проводит масштабную модернизацию Омского НПЗ с 2008 года, за это время общее воздействие предприятия на окружающую среду снижено на 40%. К 2025 году после завершения проектов "Чистого воздуха", воздействие Омского НПЗ сократится еще на 25%. Привлеченное финансирование станет частью общей программы инвестиций компании в проекты "Чистого воздуха" на Омском НПЗ, объем которой составляет 100 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20211118/pribyl-1759599792.html

https://ria.ru/20210928/gazprom-1752120051.html

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газпромбанк, газпром нефть, алексей янкевич, россия