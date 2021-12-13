https://ria.ru/20211213/koyki-1763498721.html

В Вологодской области сокращают количество коек в моногоспиталях

В Вологодской области сокращают количество коек в моногоспиталях - РИА Новости, 13.12.2021

В Вологодской области сокращают количество коек в моногоспиталях

В Вологодской области высвободят еще 200 коек в монопрофильных госпиталях из-за снижения госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил сегодня на РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:21

2021-12-13T16:21

2021-12-13T16:21

вологодская область

олег кувшинников

вологодская область

великий устюг

череповец

здоровье - общество

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758417830_0:76:3116:1829_1920x0_80_0_0_f8719ffae61b612abbd77cfa6ee4e379.jpg

ВОЛОГДА, 13 дек – РИА Новости. В Вологодской области высвободят еще 200 коек в монопрофильных госпиталях из-за снижения госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.При этом речь не идет о снятии ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, подчеркнул губернатор. Из-за угрозы распространения штамма омикрон областные власти разработали план действий в случае, если он придёт в Вологодскую область. Зараженных новым штаммом планируют отправлять на лечение в боксированные палаты, а для контактных лиц развернуть обсерваторы в Вологде, Череповце и Великом Устюге. По словам главы области, при необходимости для реализации этого плана будет выделено необходимое дополнительное финансирование."Мы продолжим делать все, чтобы обеспечить качественной медицинской помощью тех, кто в ней нуждается", – сказал Кувшинников.В Вологодской области в минувшие сутки выявили 347 заболевших, 16 вологжан скончались. Количество вакцинированных взрослых приближается к плановым показателям: первым компонентом вакцины привито 544 тысячи человек, вторым – 477 тысяч.

https://ria.ru/20211020/byudzhet-1755442837.html

вологодская область

великий устюг

череповец

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

олег кувшинников, вологодская область, великий устюг, череповец, здоровье - общество, коронавирус в россии