В Вологодской области сокращают количество коек в моногоспиталях
© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники отделения для пациентов с Covid-19
ВОЛОГДА, 13 дек – РИА Новости. В Вологодской области высвободят еще 200 коек в монопрофильных госпиталях из-за снижения госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.
"Уже третью неделю подряд снижается число заболевших COVID-19. Коэффициент распространения инфекции равен 0,98. Также уменьшается число госпитализированных пациентов. На 13-е декабря наши монопрофильные госпитали заполнены на 56 процентов, сегодня в них лечатся 1067 человек. Это позволяет перевести 200 коек из моногоспиталей Вологды и Череповца для оказания других видов медицинской помощи", - сказал губернатор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства региона.
При этом речь не идет о снятии ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, подчеркнул губернатор. Из-за угрозы распространения штамма омикрон областные власти разработали план действий в случае, если он придёт в Вологодскую область. Зараженных новым штаммом планируют отправлять на лечение в боксированные палаты, а для контактных лиц развернуть обсерваторы в Вологде, Череповце и Великом Устюге. По словам главы области, при необходимости для реализации этого плана будет выделено необходимое дополнительное финансирование.
"Мы продолжим делать все, чтобы обеспечить качественной медицинской помощью тех, кто в ней нуждается", – сказал Кувшинников.
В Вологодской области в минувшие сутки выявили 347 заболевших, 16 вологжан скончались. Количество вакцинированных взрослых приближается к плановым показателям: первым компонентом вакцины привито 544 тысячи человек, вторым – 477 тысяч.
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