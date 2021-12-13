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Самый осторожный, самый боевой и просто рыжий: котики на выставке в Минске

Самый осторожный, самый боевой и просто рыжий: котики на выставке в Минске - РИА Новости, 13.12.2021

Самый осторожный, самый боевой и просто рыжий: котики на выставке в Минске

Владельцы и любители кошек съехались в минувшие выходные в Минск, где состоялась международная выставка самых грациозных и непредсказуемых животных. Бенгальские РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:38

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фото

минск

домашние животные

кошки

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Владельцы и любители кошек съехались в минувшие выходные в Минск, где состоялась международная выставка самых грациозных и непредсказуемых животных. Бенгальские и британские, девон-рексы и сфинксы — в фотоленте Ria.ru.

минск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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