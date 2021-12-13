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Самый осторожный, самый боевой и просто рыжий: котики на выставке в Минске
Самый осторожный, самый боевой и просто рыжий: котики на выставке в Минске - РИА Новости, 13.12.2021
Самый осторожный, самый боевой и просто рыжий: котики на выставке в Минске
Владельцы и любители кошек съехались в минувшие выходные в Минск, где состоялась международная выставка самых грациозных и непредсказуемых животных. Бенгальские РИА Новости, 13.12.2021
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фото
минск
домашние животные
кошки
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Владельцы и любители кошек съехались в минувшие выходные в Минск, где состоялась международная выставка самых грациозных и непредсказуемых животных. Бенгальские и британские, девон-рексы и сфинксы — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, минск, домашние животные, кошки
18:38 13.12.2021 (обновлено: 18:39 13.12.2021)
 

Самый осторожный, самый боевой и просто рыжий: котики на выставке в Минске

Читать ria.ru в
Владельцы и любители кошек съехались в минувшие выходные в Минск, где состоялась международная выставка самых грациозных и непредсказуемых животных. Бенгальские и британские, девон-рексы и сфинксы — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Предрождественская выставка кошек и котят проходила в Минске 11—12 декабря.

Кошка британской породы на Международной выставке кошек в Минске
1 из 12

Предрождественская выставка кошек и котят проходила в Минске 11—12 декабря.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Здесь можно было многое узнать о разных кошачьих породах, поучаствовать в мастер-классах и лотереях.

Котята шотландской породы на Международной выставке кошек в Минске
2 из 12

Здесь можно было многое узнать о разных кошачьих породах, поучаствовать в мастер-классах и лотереях.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Для заводчиков и их питомцев было отдельное состязание, самое ответственное.

Мужчина обнимает кошку британской породы на Международной выставке кошек в Минске
3 из 12

Для заводчиков и их питомцев было отдельное состязание, самое ответственное.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

В конкурсе на лучшую кошку участвовали больше 150 животных.

Международная выставка кошек в Минске
4 из 12

В конкурсе на лучшую кошку участвовали больше 150 животных.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Котиков осматривали эксперты и выставляли баллы.

Кошка сиамской породы на Международной выставке кошек в Минске
5 из 12

Котиков осматривали эксперты и выставляли баллы.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Внимание обращали на все: глаза, носы и уши котиков должны были быть чистыми, шерсть блестящей, а когти подстриженными.

Международная выставка кошек в Минске
6 из 12

Внимание обращали на все: глаза, носы и уши котиков должны были быть чистыми, шерсть блестящей, а когти подстриженными.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

А еще питомец должен был быть психологически устойчив и не бояться людей.

Женщина демонстрирует кошку бенгальской породы на Международной выставке кошек в Минске
7 из 12

А еще питомец должен был быть психологически устойчив и не бояться людей.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Целью было дать животным племенную оценку.

Девушка целует кошку британской породы на Международной выставке кошек в Минске
8 из 12

Целью было дать животным племенную оценку.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Кошка породы сфинкс на выставке в Минске.

Кошка породы сфинкс в клетке на Международной выставке кошек в Минске
9 из 12

Кошка породы сфинкс на выставке в Минске.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Гости выставки познакомились со сложным миром кошек.

Женщина играет с кошкой абиссинской породы на Международной выставке кошек в Минске
10 из 12

Гости выставки познакомились со сложным миром кошек.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Если какое-то животное особенно приглянулось, его можно было забрать с собой.

Кошки сиамской породы на Международной выставке кошек в Минске
11 из 12

Если какое-то животное особенно приглянулось, его можно было забрать с собой.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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© РИА Новости / Владимир Рогалевич / Перейти в фотобанк

Награждение победителей Международной выставки кошек в Минске.

Участники Международной выставки кошек в Минске во время церемонии награждения победителей. Справа: мужчина держит на руках кошку породы мейн-кун
12 из 12

Награждение победителей Международной выставки кошек в Минске.

© РИА Новости / Владимир Рогалевич
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