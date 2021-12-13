Самый осторожный, самый боевой и просто рыжий: котики на выставке в Минске
Предрождественская выставка кошек и котят проходила в Минске 11—12 декабря.
Предрождественская выставка кошек и котят проходила в Минске 11—12 декабря.
Здесь можно было многое узнать о разных кошачьих породах, поучаствовать в мастер-классах и лотереях.
Здесь можно было многое узнать о разных кошачьих породах, поучаствовать в мастер-классах и лотереях.
Для заводчиков и их питомцев было отдельное состязание, самое ответственное.
Для заводчиков и их питомцев было отдельное состязание, самое ответственное.
В конкурсе на лучшую кошку участвовали больше 150 животных.
В конкурсе на лучшую кошку участвовали больше 150 животных.
Котиков осматривали эксперты и выставляли баллы.
Котиков осматривали эксперты и выставляли баллы.
Внимание обращали на все: глаза, носы и уши котиков должны были быть чистыми, шерсть блестящей, а когти подстриженными.
Внимание обращали на все: глаза, носы и уши котиков должны были быть чистыми, шерсть блестящей, а когти подстриженными.
А еще питомец должен был быть психологически устойчив и не бояться людей.
А еще питомец должен был быть психологически устойчив и не бояться людей.
Целью было дать животным племенную оценку.
Кошка породы сфинкс на выставке в Минске.
Гости выставки познакомились со сложным миром кошек.
Гости выставки познакомились со сложным миром кошек.
Если какое-то животное особенно приглянулось, его можно было забрать с собой.
Если какое-то животное особенно приглянулось, его можно было забрать с собой.
Награждение победителей Международной выставки кошек в Минске.
Награждение победителей Международной выставки кошек в Минске.