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В Москве за сутки госпитализировали 704 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 704 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021
В Москве за сутки госпитализировали 704 пациента с COVID-19
В Москве на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за COVID-19 находятся 563 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:53
2021-12-13T11:53
2021-12-13T11:53
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. В Москве на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за COVID-19 находятся 563 человека, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице."В Москве выявлено 2894 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 704 человека. На ИВЛ находятся 563 человека", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели ещё 3016 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 815 584. В столице за сутки скончались 84 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 704 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 704 пациента с COVID-19, на ИВЛ находятся 563 человека