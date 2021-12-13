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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.12.2021

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чукотском автономном округе — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:46

2021-12-13T11:46

2021-12-13T11:46

распространение коронавируса

общество

республика алтай

республика калмыкия

здоровье - общество

коронавирусы

чукотский автономный округ

россия

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чукотском автономном округе — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,03%; 2. Республика Калмыкия - 0,05%; 3. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,13%", - говорится в сообщении.

республика алтай

республика калмыкия

чукотский автономный округ

россия

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