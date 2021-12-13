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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.12.2021
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чукотском автономном округе — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:46
2021-12-13T11:46
2021-12-13T11:46
распространение коронавируса
общество
республика алтай
республика калмыкия
здоровье - общество
коронавирусы
чукотский автономный округ
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Наименьший в России темп прироста COVID-19 зафиксирован в Чукотском автономном округе — 0,03%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0,03%; 2. Республика Калмыкия - 0,05%; 3. Республика Алтай, Республика Тыва - 0,13%", - говорится в сообщении.
республика алтай
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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки выявили в Чукотском автономном округе — 0,03%