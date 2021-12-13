https://ria.ru/20211213/koronavirus-1763423033.html

В России за сутки выписали 28 561 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 28 561 человека после COVID-19 - РИА Новости, 13.12.2021

В России за сутки выписали 28 561 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписаны 28 561 человек после COVID-19, за все время пандемии - 8 769 916, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:42

2021-12-13T11:42

2021-12-13T11:42

распространение коронавируса

общество

ростовская область

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирусы

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760292361_0:0:2821:1587_1920x0_80_0_0_31a7254a5ac171e44135d37d2b654335.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 28 561 человек после COVID-19, за все время пандемии - 8 769 916, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 561 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 8 769 916", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 3016 человек, в Подмосковье - 2147, в Ростовской области - 805.

https://ria.ru/20211213/sertifikat-1763411684.html

ростовская область

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, ростовская область, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии