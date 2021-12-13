https://ria.ru/20211213/koronavirus-1763422753.html

В России выявили 29 558 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 29 558 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 13.12.2021

В России выявили 29 558 новых случаев заражения коронавирусом

В России второй день подряд регистрируют менее 30 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперштаба. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:41

2021-12-13T11:41

2021-12-13T12:32

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В России второй день подряд регистрируют менее 30 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперштаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 29 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2328 (7,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Накануне было 29 929 заболевших, темп прироста составил 0,30%. За все время пандемии COVID-19 заразились 10 046 454 россиянина.Умер 1121 человек (днем ранее — 1132). Всего жертвами болезни в России стали 290 604 человека. Выздоровел за сутки 28 561 пациент, за все время пандемии — 8 796 916 человек.Больше всего новых случаев в Москве — 2894, Подмосковье — 1999, Санкт-Петербурге — 1968, Краснодарском крае — 812 и Самарской области — 694.Минимальные показатели зафиксировали на Чукотке — там заболел один человек, в Ненецком автономном округе — 11, в Калмыкии — 16.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211213/test-1763409900.html

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