11:41 13.12.2021 (обновлено: 12:32 13.12.2021)
В России выявили 29 558 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 29 558 новых случаев заражения коронавирусом
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. В России второй день подряд регистрируют менее 30 тысяч новых случаев COVID-19, следует из данных оперштаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 29 558 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2328 (7,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Накануне было 29 929 заболевших, темп прироста составил 0,30%. За все время пандемии COVID-19 заразились 10 046 454 россиянина.
Умер 1121 человек (днем ранее — 1132). Всего жертвами болезни в России стали 290 604 человека. Выздоровел за сутки 28 561 пациент, за все время пандемии — 8 796 916 человек.
Больше всего новых случаев в Москве — 2894, Подмосковье — 1999, Санкт-Петербурге — 1968, Краснодарском крае — 812 и Самарской области — 694.
Минимальные показатели зафиксировали на Чукотке — там заболел один человек, в Ненецком автономном округе — 11, в Калмыкии — 16.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается почти 268 миллионов инфицированных, 5,3 миллиона из них спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди заболевших COVID-19 не превышает четырех процентов, тяжелых случаев — единицы, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.