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Призерами конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 250 человек
Призерами конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 250 человек - РИА Новости, 13.12.2021
Призерами конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 250 человек
Победителями XVIII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стали 250 человек,... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:20
2021-12-13T16:20
образование - общество
россия
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Победителями XVIII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стали 250 человек, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Основными темами нынешнего сезона проекта стали наука, технологии и космос, всего конкурс включал 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны."Мы видим, как растет интерес к проекту не только среди жителей России, но и среди граждан других стран. Так, в 2021 году свои идеи и проекты представили 91147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек – ровно в 2 раза больше, чем в предыдущем году", - привели в пресс-службе слова замгендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.Он отметил, что, помимо роста числа участников, масштабируются и возможности, которые открываются перед ними."Это гранты на реализацию проектов, стажировки и практики в крупнейших компаниях, возможность получения дополнительного образования и другие ценные призы. Важно, что многие из возможностей открыты не только победителям, но и всем конкурсантам", - сказал Агафонов.В нынешнем сезоне впервые за всю историю конкурса в нем смогли принять участие дети до 13 лет, представив свои сказки, рисунки и другие творческие работы в специальной номинации "Сказки о космосе". По итогам номинации были определены 100 победителей.Как сообщила руководитель конкурса, проректор РГГУ Лариса Пастухова, на финальную стадию уже вышла подготовка к новому, XIX, сезону конкурса.Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
https://ria.ru/20210322/nominatsii-1602359553.html
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образование - общество, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
16:20 13.12.2021
 

Призерами конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 250 человек

© Фото : "Моя страна — моя Россия"Призерами конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 250 человек
Призерами конкурса Моя страна – моя Россия стали 250 человек - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : "Моя страна — моя Россия"
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Победителями XVIII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стали 250 человек, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Основными темами нынешнего сезона проекта стали наука, технологии и космос, всего конкурс включал 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны.
Презентация космических номинаций всероссийского конкурса Моя страна – моя Россия - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
22 марта, 17:26
"Моя страна – моя Россия" и "Роскосмос" представили космические номинации
"Мы видим, как растет интерес к проекту не только среди жителей России, но и среди граждан других стран. Так, в 2021 году свои идеи и проекты представили 91147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек – ровно в 2 раза больше, чем в предыдущем году", - привели в пресс-службе слова замгендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.
Он отметил, что, помимо роста числа участников, масштабируются и возможности, которые открываются перед ними.
"Это гранты на реализацию проектов, стажировки и практики в крупнейших компаниях, возможность получения дополнительного образования и другие ценные призы. Важно, что многие из возможностей открыты не только победителям, но и всем конкурсантам", - сказал Агафонов.
Моя страна — моя Россия - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря 2020, 19:39
Как устроен конкурс "Моя страна – моя Россия"
В нынешнем сезоне впервые за всю историю конкурса в нем смогли принять участие дети до 13 лет, представив свои сказки, рисунки и другие творческие работы в специальной номинации "Сказки о космосе". По итогам номинации были определены 100 победителей.
Как сообщила руководитель конкурса, проректор РГГУ Лариса Пастухова, на финальную стадию уже вышла подготовка к новому, XIX, сезону конкурса.
"Прием заявок мы планируем начать раньше, чем в прошлом году, чтобы завершить конкурсный трек в первой половине 2022 года и еще больше времени уделить постконкурсному сопровождению наших участников. Во многом наступающий год для конкурса станет особенным: значительные изменения ждет не только календарный план, но и состав номинаций. И все-таки, в первую очередь, грядущий сезон – подготовительный. Уже в 2023 году конкурс будет отмечать свой 20-летний юбилей, и мы с удовольствием приглашаем всех к его совместной разработке", - пояснила она.
Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".
 
Образование - ОбществоРоссияАНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
 
 
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