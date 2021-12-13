https://ria.ru/20211213/konkurs-1763496402.html

Призерами конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 250 человек

Призерами конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 250 человек - РИА Новости, 13.12.2021

Призерами конкурса "Моя страна – моя Россия" стали 250 человек

Победителями XVIII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стали 250 человек,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:20

2021-12-13T16:20

2021-12-13T16:20

образование - общество

россия

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Победителями XVIII сезона конкурса "Моя страна – моя Россия" – одного из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей" - стали 250 человек, что в 2 раза больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Основными темами нынешнего сезона проекта стали наука, технологии и космос, всего конкурс включал 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны."Мы видим, как растет интерес к проекту не только среди жителей России, но и среди граждан других стран. Так, в 2021 году свои идеи и проекты представили 91147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек – ровно в 2 раза больше, чем в предыдущем году", - привели в пресс-службе слова замгендиректора АНО "Россия – страна возможностей" Алексея Агафонова.Он отметил, что, помимо роста числа участников, масштабируются и возможности, которые открываются перед ними."Это гранты на реализацию проектов, стажировки и практики в крупнейших компаниях, возможность получения дополнительного образования и другие ценные призы. Важно, что многие из возможностей открыты не только победителям, но и всем конкурсантам", - сказал Агафонов.В нынешнем сезоне впервые за всю историю конкурса в нем смогли принять участие дети до 13 лет, представив свои сказки, рисунки и другие творческие работы в специальной номинации "Сказки о космосе". По итогам номинации были определены 100 победителей.Как сообщила руководитель конкурса, проректор РГГУ Лариса Пастухова, на финальную стадию уже вышла подготовка к новому, XIX, сезону конкурса.Конкурс "Моя страна – моя Россия" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование".

https://ria.ru/20210322/nominatsii-1602359553.html

https://ria.ru/20201204/moya-strana-1587690726.html

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образование - общество, россия, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")