https://ria.ru/20211213/konfrontatsiya-1763412368.html

В МИД предупредили о риске новой конфронтации с НАТО

В МИД предупредили о риске новой конфронтации с НАТО - РИА Новости, 13.12.2021

В МИД предупредили о риске новой конфронтации с НАТО

Одна из основных озабоченностей Москвы связана с тем, что в Европе с подачи партнеров по НАТО скоро могут появиться системы вооружений, ранее запрещенные ДРСМД, РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:01

2021-12-13T11:01

2021-12-13T12:22

политика

безопасность

сша

сергей рябков

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754189734_0:128:2700:1647_1920x0_80_0_0_4f3dce5320458969c0cd88c3ee3379a2.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Одна из основных озабоченностей Москвы связана с тем, что в Европе с подачи партнеров по НАТО скоро могут появиться системы вооружений, ранее запрещенные ДРСМД, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков."То есть это будет конфронтация, это будет следующий виток, это будет появление таких средств с нашей стороны. Сейчас их нет, у нас действует односторонний мораторий, мы призываем к этому мораторию присоединиться НАТО и США", — отметил он.Отсутствие прогресса в направлении политико-дипломатического решения этой проблемы приведет к тому, что ответ будет военным и военно-техническим, добавил дипломат."Заверения <...> о том, что у НАТО нет намерений размещать такие средства в ядерном оснащении, нас ни в чем не убеждают. <...> К НАТО как альянсу доверия нет в принципе", — заключил Рябков.Читайте полный текст интервью на сайте >>>В начале 2019 года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все претензии отвергает. Соглашение прекратило действие 2 августа 2019-го.Владимир Путин позже озвучил новую инициативу по урегулированию ситуации с нарастанием напряженности в Европе. В частности, он заявил, что Москва готова по доброй воле не предпринимать развертывания на европейской части России ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО. Он также предложил альянсу проверять комплексы Aegis Ashore с пусковыми установками Мk-41 на базах в Европе и ракет 9М729 на калининградских объектах. На прошедшем в июне саммите НАТО его участники заявили, что не считают предложение России приемлемым.

https://ria.ru/20211213/amerika-1763347032.html

https://ria.ru/20211208/peregovory-1762669286.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, безопасность, сша, сергей рябков, нато, россия