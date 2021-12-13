Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/konferentsiya-1763506094.html
Международная VIII конференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года
Международная VIII конференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года - РИА Новости, 13.12.2021
Международная VIII конференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года
Международная VIIIконференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года в Астрахани. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:47
2021-12-13T16:47
пресс-релизы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763504627_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_b460bf71c852b28db6dfd05a9d7804a6.jpg
МОСКВА, 13 дек - Vostock Capital. Международная VIIIконференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года в Астрахани.Организатор: Vostock Capital. Официальный сайт.Тема: Руководители НПЗ, ГПЗ и НХП представят новые проекты строительства и модернизации заводов в рамках ежегодной конференции "Даунстрим Россия 2022"8-я ежегодная конференция Даунстрим Россия 2022 - профессиональная международная площадка, которая ежегодно собирает 150+ руководителей ВИНК, генеральных директоров, технических руководителей НПЗ, ГПЗ, НХП, инициаторов инвестиционных проектов переработки нефти и газа, нефтегазохимии из России и СНГ, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщиков услуг.Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации производственных мощностей, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий нефтегазопереработки и нефтегазохимии.Получите отчет по инвестиционным проектамПрограмма конференции включает обсуждение: новых и реализуемых НГХ-проектов России и стран СНГ; вопросов качества поставляемого сырья и переработки; декарбонизации нефтегазовой отрасли; вопросы цифровой трансформации отрасли логистики; промышленной и экологической безопасности.Участников ждут 30+ часов делового и неформального общения! Встречи один-на-один, деловые обеды, кофе-брейки, коктейльный прием и многое другоеОрганизатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Контакты: Юлия Торба, +7 495 109 9 509 (Москва)Мероприятие для возрастной категории +18Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763504627_104:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_9970e8ce0c6c8448c755e7fd1b98dcbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
16:47 13.12.2021
 

Международная VIII конференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года

© Vostock CapitalМеждународная VIII конференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года
Международная VIII конференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года
© Vostock Capital
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек - Vostock Capital. Международная VIIIконференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года в Астрахани.
Организатор: Vostock Capital. Официальный сайт.
Тема: Руководители НПЗ, ГПЗ и НХП представят новые проекты строительства и модернизации заводов в рамках ежегодной конференции "Даунстрим Россия 2022"
8-я ежегодная конференция Даунстрим Россия 2022 - профессиональная международная площадка, которая ежегодно собирает 150+ руководителей ВИНК, генеральных директоров, технических руководителей НПЗ, ГПЗ, НХП, инициаторов инвестиционных проектов переработки нефти и газа, нефтегазохимии из России и СНГ, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщиков услуг.
Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации производственных мощностей, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий нефтегазопереработки и нефтегазохимии.
Получите отчет по инвестиционным проектам
Программа конференции включает обсуждение: новых и реализуемых НГХ-проектов России и стран СНГ; вопросов качества поставляемого сырья и переработки; декарбонизации нефтегазовой отрасли; вопросы цифровой трансформации отрасли логистики; промышленной и экологической безопасности.
Участников ждут 30+ часов делового и неформального общения! Встречи один-на-один, деловые обеды, кофе-брейки, коктейльный прием и многое другое
Организатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.
Контакты: Юлия Торба, +7 495 109 9 509 (Москва)
Мероприятие для возрастной категории +18
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
23:07Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
Лента новостейМолния
Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасыОснователь Pink Floyd поддержал Ассанжа