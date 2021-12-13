https://ria.ru/20211213/konferentsiya-1763506094.html

Международная VIII конференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года

Международная VIII конференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года - РИА Новости, 13.12.2021

Международная VIII конференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года

Международная VIIIконференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года в Астрахани. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:47

2021-12-13T16:47

2021-12-13T16:47

пресс-релизы

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МОСКВА, 13 дек - Vostock Capital. Международная VIIIконференция Даунстрим Россия пройдет 2-3 марта 2022 года в Астрахани.Организатор: Vostock Capital. Официальный сайт.Тема: Руководители НПЗ, ГПЗ и НХП представят новые проекты строительства и модернизации заводов в рамках ежегодной конференции "Даунстрим Россия 2022"8-я ежегодная конференция Даунстрим Россия 2022 - профессиональная международная площадка, которая ежегодно собирает 150+ руководителей ВИНК, генеральных директоров, технических руководителей НПЗ, ГПЗ, НХП, инициаторов инвестиционных проектов переработки нефти и газа, нефтегазохимии из России и СНГ, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщиков услуг.Мероприятие посвящено обсуждению крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации производственных мощностей, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий нефтегазопереработки и нефтегазохимии.Получите отчет по инвестиционным проектамПрограмма конференции включает обсуждение: новых и реализуемых НГХ-проектов России и стран СНГ; вопросов качества поставляемого сырья и переработки; декарбонизации нефтегазовой отрасли; вопросы цифровой трансформации отрасли логистики; промышленной и экологической безопасности.Участников ждут 30+ часов делового и неформального общения! Встречи один-на-один, деловые обеды, кофе-брейки, коктейльный прием и многое другоеОрганизатор: Восток Капитал - Лидер в сфере консалтинга и организации международных конференций для руководителей нефтегазовой, агропромышленной и энергетической отраслей из России, СНГ, Латинской Америки, Европы и Азии.Контакты: Юлия Торба, +7 495 109 9 509 (Москва)Мероприятие для возрастной категории +18Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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пресс-релизы