https://ria.ru/20211213/kino-1763450618.html
Более половины россиян в каникулы предпочитают смотреть советское кино
Более половины россиян в каникулы предпочитают смотреть советское кино - РИА Новости, 13.12.2021
Более половины россиян в каникулы предпочитают смотреть советское кино
Более половины россиян предпочитают смотреть в новогодние праздники советское кино, а 19 процентов респондентов - современные российские фильмы, следует из... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:07
2021-12-13T15:07
2021-12-13T15:07
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более половины россиян предпочитают смотреть в новогодние праздники советское кино, а 19 процентов респондентов - современные российские фильмы, следует из данных опроса ВЦИОМ."Более половины россиян (56%) предпочитают смотреть в дни новогодних каникул советское кино (58% среди женщин, 61-66% среди граждан старшего поколения), 19% выбирают современные российские фильмы (22-25% среди граждан старшего поколения), 17% - иностранные (33-34% среди молодежи), а 28% смотрят любые фильмы (38% среди молодежи)",- говорится в сообщении.Чаще всего с новогодними праздниками у россиян ассоциируются такие фильмы, как "Ирония судьбы, или С легким паром!" (55%), "Один дома" (18%), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (12%), "Иван Васильевич меняет профессию" (10%), а также "Ёлки" и "Карнавальная ночь" (по 9%), следует из данных опроса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 5 декабря 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20211210/kino-1762613103.html
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вциом, новый год, новости культуры, кино и сериалы
Более половины россиян в каникулы предпочитают смотреть советское кино
ВЦИОМ: более половины россиян в новогодние каникулы предпочитают смотреть советское кино
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости.
Более половины россиян предпочитают смотреть в новогодние праздники советское кино, а 19 процентов респондентов - современные российские фильмы, следует
из данных опроса ВЦИОМ.
"Более половины россиян (56%) предпочитают смотреть в дни новогодних каникул советское кино (58% среди женщин, 61-66% среди граждан старшего поколения), 19% выбирают современные российские фильмы (22-25% среди граждан старшего поколения), 17% - иностранные (33-34% среди молодежи), а 28% смотрят любые фильмы (38% среди молодежи)",- говорится в сообщении.
Чаще всего с новогодними праздниками у россиян ассоциируются такие фильмы, как "Ирония судьбы, или С легким паром!" (55%), "Один дома" (18%), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (12%), "Иван Васильевич меняет профессию" (10%), а также "Ёлки" и "Карнавальная ночь" (по 9%), следует из данных опроса.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 5 декабря 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.