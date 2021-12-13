https://ria.ru/20211213/kino-1763450618.html

Более половины россиян в каникулы предпочитают смотреть советское кино

Более половины россиян в каникулы предпочитают смотреть советское кино - РИА Новости, 13.12.2021

Более половины россиян в каникулы предпочитают смотреть советское кино

Более половины россиян предпочитают смотреть в новогодние праздники советское кино, а 19 процентов респондентов - современные российские фильмы, следует из... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:07

2021-12-13T15:07

2021-12-13T15:07

культура

вциом

новый год

новости культуры

кино и сериалы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91140/67/911406706_0:42:704:438_1920x0_80_0_0_7f96d9c2cf371ad243ddf392cb33ede0.jpg

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Более половины россиян предпочитают смотреть в новогодние праздники советское кино, а 19 процентов респондентов - современные российские фильмы, следует из данных опроса ВЦИОМ."Более половины россиян (56%) предпочитают смотреть в дни новогодних каникул советское кино (58% среди женщин, 61-66% среди граждан старшего поколения), 19% выбирают современные российские фильмы (22-25% среди граждан старшего поколения), 17% - иностранные (33-34% среди молодежи), а 28% смотрят любые фильмы (38% среди молодежи)",- говорится в сообщении.Чаще всего с новогодними праздниками у россиян ассоциируются такие фильмы, как "Ирония судьбы, или С легким паром!" (55%), "Один дома" (18%), "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (12%), "Иван Васильевич меняет профессию" (10%), а также "Ёлки" и "Карнавальная ночь" (по 9%), следует из данных опроса.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 5 декабря 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20211210/kino-1762613103.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вциом, новый год, новости культуры, кино и сериалы