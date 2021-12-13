https://ria.ru/20211213/kazan-1763417650.html

В Казани из-за QR-кодов стало меньше туристов

В Казани из-за QR-кодов стало меньше туристов - РИА Новости, 13.12.2021

В Казани из-за QR-кодов стало меньше туристов

Представители туротрасли заявили о снижении спроса на отдых в Казани из-за действующей в городе, включая общественный транспорт, системы QR-кодов, сообщает... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:41

2021-12-13T15:41

2021-12-13T15:41

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представители туротрасли заявили о снижении спроса на отдых в Казани из-за действующей в городе, включая общественный транспорт, системы QR-кодов, сообщает АТОР.По информации местных СМИ, интерес путешественников к направлению снизился на 60 процентов, несмотря на приближение высокого сезона — новогодних праздников.В основном падение фиксируется в сегменте самостоятельного туризма. Однако эксперты отмечают заметное снижение количества заявок — на 20 процентов по сравнению в 2020 годом.

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