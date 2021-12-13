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В Казани из-за QR-кодов стало меньше туристов
В Казани из-за QR-кодов стало меньше туристов - РИА Новости, 13.12.2021
В Казани из-за QR-кодов стало меньше туристов
Представители туротрасли заявили о снижении спроса на отдых в Казани из-за действующей в городе, включая общественный транспорт, системы QR-кодов, сообщает... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:41
2021-12-13T15:41
2021-12-13T15:41
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Представители туротрасли заявили о снижении спроса на отдых в Казани из-за действующей в городе, включая общественный транспорт, системы QR-кодов, сообщает АТОР.По информации местных СМИ, интерес путешественников к направлению снизился на 60 процентов, несмотря на приближение высокого сезона — новогодних праздников.В основном падение фиксируется в сегменте самостоятельного туризма. Однако эксперты отмечают заметное снижение количества заявок — на 20 процентов по сравнению в 2020 годом.
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отдых, казань, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), туристы, туризм, коронавирус в россии, qr-код
В Казани из-за QR-кодов стало меньше туристов
Туроператоры сообщили о снижении спроса на поездки в Казань из-за системы QR-кодов