https://ria.ru/20211213/iznasilovanie-1763460801.html

В Саратовской области арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки

В Саратовской области арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки - РИА Новости, 13.12.2021

В Саратовской области арестовали обвиняемого в изнасиловании девочки

Суд в Саратовской области арестовал мужчину по делу о сексуальном насилии над полуторагодовалой дочкой своих знакомых, сообщило региональное управление СК РФ. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T13:50

2021-12-13T13:50

2021-12-13T13:50

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 13 дек - РИА Новости. Суд в Саратовской области арестовал мужчину по делу о сексуальном насилии над полуторагодовалой дочкой своих знакомых, сообщило региональное управление СК РФ.Ранее следствие сообщило, что в городе Ершове семейная пара разрешила пожить в своей квартире 36-летнему ранее судимому знакомому. Когда в ночь на субботу супруги вышли в магазин, оставив полуторагодовалую дочь и пятилетнего сына с гостем, он надругался над девочкой. Вернувшись домой, мать увидела травмы на теле дочери и вызвала полицию, ребенка госпитализировали. Подозреваемый был задержан."Перед судом возбуждено ходатайство об избрании мужчине, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ, меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 11 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.На видео, опубликованном на сайте СУСК по региону, в ходе допроса следователь спросила у обвиняемого, признает ли он вину. "Да, признаю", - ответил он.Фигуранту грозит до 20 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20211202/iznasilovanie-1761891508.html

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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия