https://ria.ru/20211213/izbienie-1763412167.html

Жительницу Челябинска заподозрили в избиении плачущего младенца

Жительницу Челябинска заподозрили в избиении плачущего младенца - РИА Новости, 13.12.2021

Жительницу Челябинска заподозрили в избиении плачущего младенца

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая избила своего 2-месячного ребенка из-за плача, малыш находится в... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:59

2021-12-13T10:59

2021-12-13T10:59

происшествия

челябинская область

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая избила своего 2-месячного ребенка из-за плача, малыш находится в больнице, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 9 декабря в лечебное учреждение из квартиры, расположенной в Калининском районе, поступил 2-месячный мальчик с травмами и сотрясением головного мозга. Выяснилось, что мать ребенка нанесла ему травмы из-за того, что он раздражал ее плачем. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь."Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего)", - говорится в сообщении. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20211015/depressiya-1754594864.html

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