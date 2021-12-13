https://ria.ru/20211213/izbienie-1763412167.html
Жительницу Челябинска заподозрили в избиении плачущего младенца
Жительницу Челябинска заподозрили в избиении плачущего младенца - РИА Новости, 13.12.2021
Жительницу Челябинска заподозрили в избиении плачущего младенца
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая избила своего 2-месячного ребенка из-за плача, малыш находится в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:59
2021-12-13T10:59
2021-12-13T10:59
происшествия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 13 дек – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жительницы Челябинска, которая избила своего 2-месячного ребенка из-за плача, малыш находится в больнице, сообщило в понедельник следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 9 декабря в лечебное учреждение из квартиры, расположенной в Калининском районе, поступил 2-месячный мальчик с травмами и сотрясением головного мозга. Выяснилось, что мать ребенка нанесла ему травмы из-за того, что он раздражал ее плачем. Ребенку оказывается необходимая медицинская помощь."Следственными органами СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего)", - говорится в сообщении. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, уточняет СУСК.
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происшествия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
Жительницу Челябинска заподозрили в избиении плачущего младенца
Против жительницы Челябинска, избившей двухмесячного сына из-за плача, возбудили дело