https://ria.ru/20211213/investitsii-1763426320.html
Инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 триллиона рублей за 9 месяцев
Инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 триллиона рублей за 9 месяцев - РИА Новости, 13.12.2021
Инвестиции в экономику Москвы превысили 2,5 триллиона рублей за 9 месяцев
Инвестиции в основной капитал Москвы за январь-сентябрь текущего года составили более 2,5 триллиона рублей, что почти на 22% выше, чем за аналогичный период... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T11:55
2021-12-13T11:55
2021-12-13T11:55
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
инвестиции
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал Москвы за январь-сентябрь текущего года составили более 2,5 триллиона рублей, что почти на 22% выше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Рост инвестиций за три квартала составил 21,9%. Это значительно выше общероссийского показателя - рост по стране составил 7,6%. На долю столицы сегодня приходится 18,6%", - уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.Он также отметил, что в целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал Москвы увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. По статистике больше всего средств столичные компании вкладывают в машины и оборудование. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года на них пришлось 41,3% общего объема инвестиций. Доля вложений в строительство зданий, сооружений и благоустройство земель составила 30,4%, на строительство жилых зданий и помещений пришлось 13,3%, на создание объектов интеллектуальной собственности – 12,6%.Объем вложений крупных и средних организаций в Москве за январь – сентябрь составил почти 2 триллиона рублей. За счет собственных средств ими профинансировано 54,3% инвестиций в основной капитал, оставшиеся 45,7% приходятся на привлеченные средства, в том числе 25% – на долю бюджетных средств, 4,8% – средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства, 9,8% – кредиты банков. Таким образом, на долю внебюджетных источников финансирования приходится 75% от общего объема, говорится в сообщении."Сохранить инвестиционную активность помогает система мер поддержки, которая работает в Москве более пяти лет и с каждым годом совершенствуется. В нее входят предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, финансовая помощь в виде субсидий и льготных займов, снижение налоговой нагрузки на 17–25% посредством специальных статусов. Сегодня 130 компаний имеют право на налоговые преференции, среди них – промышленные комплексы, технопарки и якорные резиденты технопарков, совокупные инвестиции которых за последние 5 лет составили 100,5 миллиарда рублей", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров.В дополнение к уже существующим мерам поддержки столичные власти разрабатывают и внедряют новые, которые также способствуют росту инвестиций.
https://ria.ru/20211207/vyruchka-1762517329.html
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москва, александр прохоров, инвестиции
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости
. Инвестиции в основной капитал Москвы
за январь-сентябрь текущего года составили более 2,5 триллиона рублей, что почти на 22% выше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Рост инвестиций за три квартала составил 21,9%. Это значительно выше общероссийского показателя - рост по стране составил 7,6%. На долю столицы сегодня приходится 18,6%", - уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он также отметил, что в целом за 10 лет объем инвестиций в основной капитал Москвы увеличился в сопоставимых ценах в 2,7 раза. По статистике больше всего средств столичные компании вкладывают в машины и оборудование. Так, по итогам девяти месяцев 2021 года на них пришлось 41,3% общего объема инвестиций. Доля вложений в строительство зданий, сооружений и благоустройство земель составила 30,4%, на строительство жилых зданий и помещений пришлось 13,3%, на создание объектов интеллектуальной собственности – 12,6%.
Объем вложений крупных и средних организаций в Москве за январь – сентябрь составил почти 2 триллиона рублей. За счет собственных средств ими профинансировано 54,3% инвестиций в основной капитал, оставшиеся 45,7% приходятся на привлеченные средства, в том числе 25% – на долю бюджетных средств, 4,8% – средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства, 9,8% – кредиты банков. Таким образом, на долю внебюджетных источников финансирования приходится 75% от общего объема, говорится в сообщении.
"Сохранить инвестиционную активность помогает система мер поддержки, которая работает в Москве более пяти лет и с каждым годом совершенствуется. В нее входят предоставление инвесторам специальной инфраструктуры для размещения производств на льготных условиях, финансовая помощь в виде субсидий и льготных займов, снижение налоговой нагрузки на 17–25% посредством специальных статусов. Сегодня 130 компаний имеют право на налоговые преференции, среди них – промышленные комплексы, технопарки и якорные резиденты технопарков, совокупные инвестиции которых за последние 5 лет составили 100,5 миллиарда рублей", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
В дополнение к уже существующим мерам поддержки столичные власти разрабатывают и внедряют новые, которые также способствуют росту инвестиций.