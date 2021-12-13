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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20211213/internet-1763449239.html
В Удмуртии села с численностью от ста человек обеспечат интернетом
В Удмуртии села с численностью от ста человек обеспечат интернетом - РИА Новости, 13.12.2021
В Удмуртии села с численностью от ста человек обеспечат интернетом
В Удмуртии до 2025 года мобильной связью и интернетом планируется обеспечить все малые населённые пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек, заявил... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T13:13
2021-12-13T13:13
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
владимир путин
ростелеком
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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УФА, 13 дек – РИА Новости. В Удмуртии до 2025 года мобильной связью и интернетом планируется обеспечить все малые населённые пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек, заявил министр цифрового развития региона Тимур Меджитов."В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" президентом России Владимиром Путиным поставлена задача до 2030 года обеспечить мобильной связью все населённые пункты с числом жителей от 100 до 500 человек. Мы ставим перед собой задачу в три раза сократить этот срок и до 2025 года обеспечить все малые населённые пункты мобильной связью 2G и интернетом 4G", – сказал Меджитов на аппаратном совещании.Он отметил, что согласно планам развития инфраструктуры мобильной связи и интернета в ‪2021-2022‬ годах, базовые станции появятся минимум в 241 населённом пункте. Так, по региональному проекту "Сельсовет" построят 86 вышек, по программе устранения цифрового неравенства – 92, в рамках инвестпланов операторов – 18. По итогам голосования, которое проводилось Минцифры России, в 2022 году адреса 45 деревень и сёл федеральное министерство озвучит 24 декабря."Мы проводили сбор заявок от муниципальных образований, и если собирается 25-30 абонентов, то оператор с минимальными затратами проводит "последнюю милю". Кроме этого, в ряде населённых пунктов успешно апробирован пилотный проект по использованию альтернативного оператора мобильной связи вместо "Ростелеком", который доводит "последнюю милю" за счёт своих инвестиций. Также сейчас в правительстве республики находится на согласовании проект постановления по субсидированию строительства "последней мили" в малых населённых пунктах", – пояснил министр.По данным властей, в 2021 году Удмуртия завершила реализацию масштабного трёхлетнего проекта "Информационная инфраструктура" по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету. Региональный проект осуществлялся в рамках национальной программы "Цифровая экономика", инициированной президентом России Владимиром Путиным."За это время доступ к сети удалось обеспечить в 904 социальных объектах: 363 ФАПа, 275 школ и средне-профессиональных образований, 80 объектов культуры, 18 пожарных частей, 9 подразделений Росгвардии, 159 администраций муниципальных образований", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
https://ria.ru/20211213/derevnya-1763447536.html
https://ria.ru/20211213/udmurtiya-1763397247.html
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общество, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, ростелеком, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
13:13 13.12.2021
 
В Удмуртии села с численностью от ста человек обеспечат интернетом

В Удмуртии села с численностью от ста человек обеспечат интернетом до 2025 года

© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
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УФА, 13 дек – РИА Новости. В Удмуртии до 2025 года мобильной связью и интернетом планируется обеспечить все малые населённые пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек, заявил министр цифрового развития региона Тимур Меджитов.
"В рамках нацпроекта "Цифровая экономика" президентом России Владимиром Путиным поставлена задача до 2030 года обеспечить мобильной связью все населённые пункты с числом жителей от 100 до 500 человек. Мы ставим перед собой задачу в три раза сократить этот срок и до 2025 года обеспечить все малые населённые пункты мобильной связью 2G и интернетом 4G", – сказал Меджитов на аппаратном совещании.
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Он отметил, что согласно планам развития инфраструктуры мобильной связи и интернета в ‪2021-2022‬ годах, базовые станции появятся минимум в 241 населённом пункте. Так, по региональному проекту "Сельсовет" построят 86 вышек, по программе устранения цифрового неравенства – 92, в рамках инвестпланов операторов – 18. По итогам голосования, которое проводилось Минцифры России, в 2022 году адреса 45 деревень и сёл федеральное министерство озвучит 24 декабря.
"Мы проводили сбор заявок от муниципальных образований, и если собирается 25-30 абонентов, то оператор с минимальными затратами проводит "последнюю милю". Кроме этого, в ряде населённых пунктов успешно апробирован пилотный проект по использованию альтернативного оператора мобильной связи вместо "Ростелеком", который доводит "последнюю милю" за счёт своих инвестиций. Также сейчас в правительстве республики находится на согласовании проект постановления по субсидированию строительства "последней мили" в малых населённых пунктах", – пояснил министр.
По данным властей, в 2021 году Удмуртия завершила реализацию масштабного трёхлетнего проекта "Информационная инфраструктура" по подключению социально значимых объектов к высокоскоростному интернету. Региональный проект осуществлялся в рамках национальной программы "Цифровая экономика", инициированной президентом России Владимиром Путиным.
"За это время доступ к сети удалось обеспечить в 904 социальных объектах: 363 ФАПа, 275 школ и средне-профессиональных образований, 80 объектов культуры, 18 пожарных частей, 9 подразделений Росгвардии, 159 администраций муниципальных образований", - сообщает пресс-служба главы Удмуртии.
Ижевск - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
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Удмуртская РеспубликаОбществоУдмуртская Республика (Удмуртия)Владимир ПутинРостелекомФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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