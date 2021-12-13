https://ria.ru/20211213/immunitet-1763394880.html

Хабаровский край достиг коллективного иммунитета в 60 процентов

Хабаровский край достиг коллективного иммунитета в 60 процентов - РИА Новости, 13.12.2021

Хабаровский край достиг коллективного иммунитета в 60 процентов

Хабаровский край достиг коллективного иммунитета от коронавируса на более чем 60%, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T09:23

2021-12-13T09:23

2021-12-13T09:31

общество

хабаровский край

коронавирус covid-19

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ХАБАРОВСК, 13 дек - РИА Новости. Хабаровский край достиг коллективного иммунитета от коронавируса на более чем 60%, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов."Коллективный иммунитет в Хабаровском крае: 60,3% по состоянию на 10 декабря", - написал Никонов в своем Telegram-канале со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф.Он отметил, что эффективность использования вакцины "ГамКовидВак" (Спутник V) в Хабаровском крае показала 100%-ю эффективность для предупреждения тяжелого течения заболевания и развития летальных исходов. В анализ вошли жители региона, прошедшие курс вакцинации от коронавируса в период с октября 2020 по июнь 2021 года. "Применение в крае вакцины продемонстрировало снижение заболеваемости COVID-19 в 10 раз", - добавил зампред.В анализ взяли данные 154 144 человек, в том числе в возрасте старше 50 лет – более 88 тысяч жителей. Полный курс вакцинации из них получили 94,2%, заболели из них - 0,34%, из общего числа получивших хотя бы одну дозу вакцины – 751 человек (0,49%)."Анализ эффективности иммунизации с учетом ревакцинации показал, что среди 323 854 жителей заболели коронавирусной инфекцией только 2%. Удельный вес тяжелобольных среди вакцинированных полностью составил 0,02%", - сообщил Никонов.По данным федерального регистра, число заболевших коронавирусом и пневмонией в ноябре текущего года по отношению к ноябрю 2020 года возросло в 1,4 раза. Удельный вес умерших среди заболевших в ноябре снизился по отношению к прошлому году в два раза.По последним данным хабаровского минздрава, всего за время пандемии в регионе с населением в более чем 1,3 миллиона человек коронавирусом заразились более 116 тысяч жителей (509 за последние сутки), умерли 1127. Полностью прошли вакцинацию от COVID более 467 тысяч человек, ревакцинацию - более 56 тысяч.

https://ria.ru/20211212/omikron-1763364265.html

хабаровский край

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общество, хабаровский край, коронавирус covid-19