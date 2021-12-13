https://ria.ru/20211213/gogilashvili-1763429716.html

Замглавы МВД Украины попал в базу "Миротворца" после скандала в Донбассе

Замглавы МВД Украины попал в базу "Миротворца" после скандала в Донбассе - РИА Новости, 13.12.2021

Замглавы МВД Украины попал в базу "Миротворца" после скандала в Донбассе

Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал на блокпосте в Донбассе, попал в базу данных сайта "Миротворец", сообщается на этом РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:07

2021-12-13T12:07

2021-12-13T12:51

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КИЕВ, 13 дек — РИА Новости. Замминистра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили, устроивший скандал на блокпосте в Донбассе, попал в базу данных сайта "Миротворец", сообщается на этом портале."Нарушение законодательства Украины о гражданстве. Нападение на полицейских при исполнении служебных обязанностей. Присвоение полномочий в попытке руководства сотрудниками Национальной полиции Украины", — следует из карточки замглавы МВД.Ранее на YouTube-канале "Остання крапля" ("Последняя капля". — Прим. ред.) появилось видео с человеком, похожим на Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что он отказался выполнять требования полиции. Мужчина не сразу остановился при въезде, а затем начал выяснять отношения с силовиками, уверяя, что они должны знать его в лицо. Он угрожал и лез в драку.Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал отстранение Гогилашвили на время разбирательства. Президент Владимир Зеленский попросил Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос об увольнении замглавы ведомства. Кроме того, Центр журналистских расследований со ссылкой на Федеральную налоговую службу России сообщил, что у Гогилашвили есть российский паспорт и индивидуальный налоговый номер.Как передает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве, Гогилашвили освободили от службы.Зеленский 2 декабря внес в парламент пакет законопроектов, касающихся вопросов гражданства. В частности, они обязывают сообщать о наличии иностранного паспорта и устанавливают уголовную ответственность за сокрытие этих сведений. Глава МИД Дмитрий Кулеба говорил, что Киев планирует разрешить второе гражданство, в том числе стран ЕС, но не России.

https://ria.ru/20211213/gogilashvili-1763411979.html

https://ria.ru/20211207/mirotvorets-1762521745.html

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в мире, киев, донецкая область, владимир зеленский, дмитрий кулеба, россия, денис монастырский