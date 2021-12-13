https://ria.ru/20211213/gogilashvili-1763429297.html

На Украине уволили замглавы МВД после скандала на КПП в Донбассе

На Украине уволили замглавы МВД после скандала на КПП в Донбассе - РИА Новости, 13.12.2021

На Украине уволили замглавы МВД после скандала на КПП в Донбассе

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который устроил скандал на блокпосте в Донецкой области, передает в РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:09

2021-12-13T12:09

2021-12-13T12:16

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мвд украины

владимир зеленский

денис монастырский

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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Кабинет министров Украины уволил заместителя министра внутренних дел Александра Гогилашвили, который устроил скандал на блокпосте в Донецкой области, передает в понедельник агентство "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правительстве.Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал отстранение Гогилашвили на время разбирательства. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения Гогилашвили. Кроме того, Центр журналистских расследований со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы РФ сообщил, что Гогилашвили имеет действующий паспорт гражданина Российской Федерации и индивидуальный налоговый номер."Кабинет министров уволил замглавы МВД Александра Гогилашвили. Вчера с таким требованием выступил президент Владимир Зеленский", - говорится в сообщении.Ранее на YouTube-канале "Остання крапля" ("Последняя капля" – ред.) было опубликовано видео с человеком, похожим на Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что на въезде в Донецкую область чиновник отказался выполнять требования сотрудника полиции и не сразу остановился на блокпосте. После остановки мужчина начал выяснять отношения с правоохранителями и доказывал, что они должны знать его в лицо. Также авторы видео уточняют, что чиновник угрожал и лез в драку.

https://ria.ru/20211213/gogilashvili-1763411979.html

https://ria.ru/20211212/zelenskiy-1763346603.html

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в мире, украина, донецкая область, мвд украины, владимир зеленский, денис монастырский