Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/gogilashvili-1763411979.html
Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность
Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность - РИА Новости, 13.12.2021
Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность
Попавший в скандал заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился "за излишнюю эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области и... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T10:59
2021-12-13T10:59
в мире
украина
донецкая область
владимир зеленский
денис монастырский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Попавший в скандал заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился "за излишнюю эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области и заявил, что будет способствовать расследованию инцидента.Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в Донецкой области, из-за чего министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал его отстранение на время разбирательства. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения Гогилашвили."Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС (операции объединенных сил – ред.) в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство", - написал Гогилашвили на своей странице в Facebook.Он также сообщил, что готовит рапорт на имя министра внутренних дел и намерен всячески способствовать расследованию инцидента.Ранее на YouTube-канале "Остання крапля" ("Последняя капля" – ред.) было опубликовано видео с человеком, похожим на Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что на въезде в Донецкую область чиновник отказался выполнять требования сотрудника полиции и не сразу остановился на блокпосте. После остановки мужчина начал выяснять отношения с правоохранителями и доказывал, что они должны знать его в лицо. Также авторы видео уточняют, что чиновник угрожал и лез в драку.
https://ria.ru/20211212/ukraina-1763348766.html
https://ria.ru/20211211/melnik-1763304284.html
украина
донецкая область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, донецкая область, владимир зеленский, денис монастырский
10:59 13.12.2021
 
Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность

Попавший в скандал замглавы МВД Украины Гогилашвили извинился за эмоциональность

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Попавший в скандал заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился "за излишнюю эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области и заявил, что будет способствовать расследованию инцидента.
Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в Донецкой области, из-за чего министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал его отстранение на время разбирательства. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения Гогилашвили.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2021
Вчера, 15:44
В Раде предложили вернуться к внеблоковому статусу Украины
"Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС (операции объединенных сил – ред.) в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство", - написал Гогилашвили на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что готовит рапорт на имя министра внутренних дел и намерен всячески способствовать расследованию инцидента.
Ранее на YouTube-канале "Остання крапля" ("Последняя капля" – ред.) было опубликовано видео с человеком, похожим на Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что на въезде в Донецкую область чиновник отказался выполнять требования сотрудника полиции и не сразу остановился на блокпосте. После остановки мужчина начал выяснять отношения с правоохранителями и доказывал, что они должны знать его в лицо. Также авторы видео уточняют, что чиновник угрожал и лез в драку.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 11.12.2021
11 декабря, 21:12
Посол Украины "разочаровался" в новом канцлере Германии
 
В миреУкраинаДонецкая областьВладимир ЗеленскийДенис Монастырский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
23:07Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
Лента новостейМолния
Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасыОснователь Pink Floyd поддержал Ассанжа