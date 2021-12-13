https://ria.ru/20211213/gogilashvili-1763411979.html

Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность

Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность - РИА Новости, 13.12.2021

Попавший в скандал замглавы МВД Украины извинился за эмоциональность

Попавший в скандал заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился "за излишнюю эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области и... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T10:59

2021-12-13T10:59

2021-12-13T10:59

в мире

украина

донецкая область

владимир зеленский

денис монастырский

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КИЕВ, 13 дек - РИА Новости. Попавший в скандал заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили извинился "за излишнюю эмоциональность" на блокпосте в Донецкой области и заявил, что будет способствовать расследованию инцидента.Гогилашвили стал фигурантом скандала на блокпосте в Донецкой области, из-за чего министр внутренних дел Украины Денис Монастырский инициировал его отстранение на время разбирательства. Президент Украины Владимир Зеленский попросил Монастырского и кабинет министров рассмотреть вопрос увольнения Гогилашвили."Относительно инцидента на блокпосте в зоне ООС (операции объединенных сил – ред.) в Донецкой области. Безусловно, хочу извиниться за свою излишнюю эмоциональность. Согласен с решением министра начать дисциплинарное производство", - написал Гогилашвили на своей странице в Facebook.Он также сообщил, что готовит рапорт на имя министра внутренних дел и намерен всячески способствовать расследованию инцидента.Ранее на YouTube-канале "Остання крапля" ("Последняя капля" – ред.) было опубликовано видео с человеком, похожим на Гогилашвили. В подписи к ролику авторы утверждают, что на въезде в Донецкую область чиновник отказался выполнять требования сотрудника полиции и не сразу остановился на блокпосте. После остановки мужчина начал выяснять отношения с правоохранителями и доказывал, что они должны знать его в лицо. Также авторы видео уточняют, что чиновник угрожал и лез в драку.

https://ria.ru/20211212/ukraina-1763348766.html

https://ria.ru/20211211/melnik-1763304284.html

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в мире, украина, донецкая область, владимир зеленский, денис монастырский