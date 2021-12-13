https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763526947.html

Гимназия в Серпухове была на хорошем счету, рассказали родители учеников

Гимназия в Серпухове была на хорошем счету, рассказали родители учеников - РИА Новости, 13.12.2021

Гимназия в Серпухове была на хорошем счету, рассказали родители учеников

Православная гимназия в Серпухове, в которой устроил взрыв ее бывший ученик, всегда была на хорошем счету, в ней не случалось драк и никто никого не травил,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:09

2021-12-13T18:09

2021-12-13T18:35

религия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

россия

взрыв в женском монастыре в серпухове

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СЕРПУХОВ (Московская обл.), 13 дек – РИА Новости. Православная гимназия в Серпухове, в которой устроил взрыв ее бывший ученик, всегда была на хорошем счету, в ней не случалось драк и никто никого не травил, рассказали РИА Новости родители и ученики."Все испугались, но дети были молодцы, они оперативно сработали, слушались учителей, эвакуация прошла хорошо", - сообщила Татьяна - мать одного из учащихся, мальчика лет восьми.Она очень удивлена произошедшим, ведь "гимназия хорошая и даже никаких драк тут никогда не было". Ей вторит выпускник гимназии, у которого остались только положительные впечатления о преподавателях. "Никто никого не травил", - заметил он.Гимназия находится на территории женского монастыря. "Я говорила с очевидцами, у них руки тряслись. Ужас. Говорят, как будто это был мальчик, ненавидящий монахинь", - поделилась прихожанка Ирина.Ученик соседней гимназии №1 рассказал, что, со слов преподавателей, подозреваемый хотел зайти в класс, "но не смог открыть дверь", а потом взрывное устройство сдетонировало "у него в руках". Отец ученика уточнил, что преподаватели его сына работают и в монастырской гимназии.Как говорят местные жители, после взрыва скорая и полиция приехали быстро. Сейчас вокруг монастыря автомобили Следственного комитета России. С 12 часов дня правоохранители не пускают посторонних на территорию обители. В оцеплении пояснили, что всех пострадавших увезли, на месте работают следователи. Изредка из ворот выходят ученики, их родители и преподаватели - последние неохотно говорят с журналистами.Как сообщал СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html

https://ria.ru/20211213/patriarkh-1763522281.html

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серпухов, следственный комитет россии (ск рф), россия, взрыв в женском монастыре в серпухове