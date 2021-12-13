https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763492566.html

Православная гимназия — не панацея для сложных детей, заявил психотерапевт

Православная гимназия — не панацея для сложных детей, заявил психотерапевт - РИА Новости, 13.12.2021

Православная гимназия — не панацея для сложных детей, заявил психотерапевт

Духовное воспитание и приобщение к православию не могут стать панацеей при психическом расстройстве детей и подростков, заявил РИА Новости врач-психотерапевт и... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:52

2021-12-13T15:52

2021-12-13T15:55

религия

серпухов

следственный комитет россии (ск рф)

русская православная церковь

константин ольховой

взрыв в женском монастыре в серпухове

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости, Ольга Липич. Духовное воспитание и приобщение к православию не могут стать панацеей при психическом расстройстве детей и подростков, заявил РИА Новости врач-психотерапевт и прихожанин Русской православной церкви Константин Ольховой, комментируя ЧП в православной гимназии Серпухова.Как сообщал ранее СК, в понедельник утром "18-летний бывший ученик православной гимназии пришел к порогам образовательного учреждения, где попытался совершить самоубийство общеопасным для окружающих способом". Юноша получил множественные ранения, в том числе ему оторвало ногу, он находится в тяжелом состоянии. Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза."В большинстве случаев духовное воспитание детей и подростков и православный подход – это не панацея от трагедий, связанных с психикой, хотя многих это, безусловно, очень хорошо поддерживает. Нужен комплексный подход. Проблемы психики только духовными, церковными методами не решаются", - сказал Ольховой.По его словам, православная гимназия не гарантирует более комфортную психологическую атмосферу для ребенка."У меня были клиенты, заканчивающие православные гимназии. К сожалению, у нас в таких заведениях иногда забывают, что есть духовная жизнь, а есть душевная болезнь, и порой не понимают, что психические проблемы человека – это не всегда про его, как говорят, грешную сущность. Если в той православной гимназии были люди, которые считали, что нарушение поведения подростка – это однозначно не следствие болезненного состояния, а следствие плохого воспитания, то там ему могло оказаться даже жестче, чем в обычной школе. В обычной школе его могли просто обижать, а в православной гимназии могли сказать, что он еще и грешник", - отметил психотерапевт.Собеседник агентства отметил важность комплексного подхода к воспитанию детей и подростков, работы педагогического коллектива школы над тем, чтобы устанавливать контакт с каждым учеником.Православная классическая гимназия в Серпухове была открыта в 2001 году. Ее ученики получают гуманитарное образование с 1 по 11 класс по государственному образовательному стандарту. Учащиеся также знакомятся с основными направлениями православной культуры, в том числе историей Церкви, православным катехизисом, изучают церковнославянский и латинский языки. В классах от 8 до 16 учащихся. Кроме того, гимназисты занимаются хореографией, церковным пением, хоровым искусством, журналистикой, шахматами.

https://ria.ru/20211213/vzryv-1763457086.html

https://ria.ru/20211213/gimnaziya-1763474660.html

серпухов

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серпухов, следственный комитет россии (ск рф), русская православная церковь, константин ольховой, взрыв в женском монастыре в серпухове