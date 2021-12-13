https://ria.ru/20211213/gazoprovod-1763502804.html

В Берлине призвали дождаться правовой проверки "Северного потока — 2"

В Берлине призвали дождаться правовой проверки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.12.2021

В Берлине призвали дождаться правовой проверки "Северного потока — 2"

Нужно дождаться правовой проверки на соответствие европейским энергетическим критериям, заявил, комментируя позицию нового правительства Германии в отношении... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:35

2021-12-13T16:35

2021-12-13T17:29

в мире

германия

северный поток — 2

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БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Нужно дождаться правовой проверки на соответствие европейским энергетическим критериям, заявил, комментируя позицию нового правительства Германии в отношении газопровода "Северный поток — 2", официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Точка зрения на газопровод "Северный поток — 2" содержится в зондирующих документах (составленных в ходе формирования нового правительства Германии) между тремя правящими партиями, там четко регулируется, что ожидается проверка в соответствии с европейскими энергетическими правовыми критериями, необходимо ее дождаться", - сказал представитель кабмина на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос о позиции новых властей в отношении "Северного потока — 2".В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/mid-1763449656.html

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в мире, германия, северный поток — 2