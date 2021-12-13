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В Берлине призвали дождаться правовой проверки "Северного потока — 2"
В Берлине призвали дождаться правовой проверки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 13.12.2021
В Берлине призвали дождаться правовой проверки "Северного потока — 2"
Нужно дождаться правовой проверки на соответствие европейским энергетическим критериям, заявил, комментируя позицию нового правительства Германии в отношении... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:35
2021-12-13T17:29
в мире
германия
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Нужно дождаться правовой проверки на соответствие европейским энергетическим критериям, заявил, комментируя позицию нового правительства Германии в отношении газопровода "Северный поток — 2", официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт."Точка зрения на газопровод "Северный поток — 2" содержится в зондирующих документах (составленных в ходе формирования нового правительства Германии) между тремя правящими партиями, там четко регулируется, что ожидается проверка в соответствии с европейскими энергетическими правовыми критериями, необходимо ее дождаться", - сказал представитель кабмина на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос о позиции новых властей в отношении "Северного потока — 2".В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев."Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20211213/mid-1763449656.html
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в мире, германия, северный поток — 2
16:35 13.12.2021 (обновлено: 17:29 13.12.2021)
 
В Берлине призвали дождаться правовой проверки "Северного потока — 2"

Правительство Германии призвало дождаться правовой проверки "Северного потока — 2"

© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtНанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
Нанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода Северный поток ‑ 2 - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt
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БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Нужно дождаться правовой проверки на соответствие европейским энергетическим критериям, заявил, комментируя позицию нового правительства Германии в отношении газопровода "Северный поток — 2", официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Точка зрения на газопровод "Северный поток — 2" содержится в зондирующих документах (составленных в ходе формирования нового правительства Германии) между тремя правящими партиями, там четко регулируется, что ожидается проверка в соответствии с европейскими энергетическими правовыми критериями, необходимо ее дождаться", - сказал представитель кабмина на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос о позиции новых властей в отношении "Северного потока — 2".
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США и Украина, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
13:15В мире
В МИД ФРГ уточнили, почему "Северному потоку-2" не дают зеленый свет
 
В миреГерманияСеверный поток — 2
 
 
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