16:35 13.12.2021 (обновлено: 17:29 13.12.2021)
В Берлине призвали дождаться правовой проверки "Северного потока — 2"
Правительство Германии призвало дождаться правовой проверки "Северного потока — 2"
© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtНанесение изоляции сварного шва на борту трубоукладочного судна Audacia во время строительства газопровода "Северный поток ‑ 2"
БЕРЛИН, 13 дек - РИА Новости. Нужно дождаться правовой проверки на соответствие европейским энергетическим критериям, заявил, комментируя позицию нового правительства Германии в отношении газопровода "Северный поток — 2", официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
"Точка зрения на газопровод "Северный поток — 2" содержится в зондирующих документах (составленных в ходе формирования нового правительства Германии) между тремя правящими партиями, там четко регулируется, что ожидается проверка в соответствии с европейскими энергетическими правовыми критериями, необходимо ее дождаться", - сказал представитель кабмина на брифинге в Берлине, отвечая на вопрос о позиции новых властей в отношении "Северного потока — 2".
В настоящее время трубопровод "Северный поток — 2" проходит процедуру одобрения регулятором - Федеральным сетевым агентством Германии. Этот процесс был приостановлен в связи с тем, что регулятор посчитал необходимым для Nord Sream 2 AG создать в Германии предприятие-дочку и подать новую заявку на сертификацию в качестве оператора уже от ее лица - это необходимо по европейскому законодательству. После того, как эта заявка будет подана и принята, регулятор возобновит процесс, вынесет свое решение, по которому затем выскажет свое мнение Еврокомиссия. Как пишут СМИ Германии, что этот процесс может занять несколько месяцев.
"Северный поток — 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".