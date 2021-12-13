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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211213/gaz-1763562673.html
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11 процентов
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11 процентов - РИА Новости, 13.12.2021
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11 процентов
К закрытию торговой сессии цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11%, впервые с октября превысив 1370 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T21:29
2021-12-13T23:58
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
в мире
азия
норвегия
европа
мид германии
северный поток — 2
цены на нефть
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. К закрытию торговой сессии цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11%, впервые с октября превысив 1370 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1340,7 доллара и в первые часы колебалась в диапазоне 1310-1350 долларов. Во второй половине дня она демонстрировала большую волатильность и достигла максимума — почти 1390 долларов. К закрытию показатель остановился на отметке 1371,7 доллара, что на 11% выше расчетной цены в пятницу — 1235,9 доллара.Январские контракты на топливо продолжают дорожать. Средняя стоимость в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос до 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.Резко — почти на десять процентов — цены на прошлой неделе подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 8 декабря, после чего поток оттуда снизился примерно на 14%.А скачок 13 декабря могли вызвать слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что "Северный поток — 2" пока не может быть согласован из-за невыполнения требований европейского энергетического права.С середины весны газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских ПГХ находится на минимальном за многие годы уровне и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.
https://ria.ru/20211213/gazoprovod-1763502804.html
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в мире, азия, норвегия, европа, мид германии, северный поток — 2, цены на нефть, анналена бербок
21:29 13.12.2021 (обновлено: 23:58 13.12.2021)
 
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11 процентов

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли до 1370 долларов за тысячу кубометров

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. К закрытию торговой сессии цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11%, впервые с октября превысив 1370 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.
Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1340,7 доллара и в первые часы колебалась в диапазоне 1310-1350 долларов. Во второй половине дня она демонстрировала большую волатильность и достигла максимума — почти 1390 долларов. К закрытию показатель остановился на отметке 1371,7 доллара, что на 11% выше расчетной цены в пятницу — 1235,9 доллара.
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Январские контракты на топливо продолжают дорожать. Средняя стоимость в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос до 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.
Резко — почти на десять процентов — цены на прошлой неделе подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 8 декабря, после чего поток оттуда снизился примерно на 14%.
А скачок 13 декабря могли вызвать слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что "Северный поток — 2" пока не может быть согласован из-за невыполнения требований европейского энергетического права.
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С середины весны газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.
Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских ПГХ находится на минимальном за многие годы уровне и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреАзияНорвегияЕвропаМИД ГерманииСеверный поток — 2Цены на нефтьАнналена Бербок
 
 
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