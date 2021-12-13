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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11 процентов

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11 процентов - РИА Новости, 13.12.2021

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11 процентов

К закрытию торговой сессии цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11%, впервые с октября превысив 1370 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T21:29

2021-12-13T21:29

2021-12-13T23:58

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. К закрытию торговой сессии цены фьючерсов на газ в Европе выросли на 11%, впервые с октября превысив 1370 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE.Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на платформе ICE Futures на открытии торгов составила 1340,7 доллара и в первые часы колебалась в диапазоне 1310-1350 долларов. Во второй половине дня она демонстрировала большую волатильность и достигла максимума — почти 1390 долларов. К закрытию показатель остановился на отметке 1371,7 доллара, что на 11% выше расчетной цены в пятницу — 1235,9 доллара.Январские контракты на топливо продолжают дорожать. Средняя стоимость в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчетам РИА Новости, аналогичный показатель вырос до 1130 долларов. По итогам прошлой недели цены закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.Резко — почти на десять процентов — цены на прошлой неделе подскочили в среду. Компания независимых энергетических исследований Rystad Energy связывала это с незапланированной остановкой работ на газовом месторождении Troll в Норвегии 8 декабря, после чего поток оттуда снизился примерно на 14%.А скачок 13 декабря могли вызвать слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что "Северный поток — 2" пока не может быть согласован из-за невыполнения требований европейского энергетического права.С середины весны газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Эксперты связывали рост цен с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный природный газ в Азии.Сейчас ситуация на газовом рынке в Европе остается сложной: после снижения до 750 долларов в начале ноября цены уже больше месяца превышают 1000 долларов, заполненность европейских ПГХ находится на минимальном за многие годы уровне и участники рынка по-прежнему опасаются физической нехватки газа в случае холодной зимы.

https://ria.ru/20211213/gazoprovod-1763502804.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211213/gaz-1763519202.html

https://ria.ru/20211213/potok-1763433423.html

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в мире, азия, норвегия, европа, мид германии, северный поток — 2, цены на нефть, анналена бербок