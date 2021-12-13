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Опубликована архитектура деловой программы инвестиционного форума в Сочи
Опубликована архитектура деловой программы инвестиционного форума в Сочи - РИА Новости, 13.12.2021
Опубликована архитектура деловой программы инвестиционного форума в Сочи
На официальном сайте Российского инвестиционного форума размещена архитектура деловой программы мероприятия, которое состоится 17–19 февраля 2022 года на... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:57
2021-12-13T15:57
пресс-релизы
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МОСКВА, 13 дек – Пресс-служба Фонда Росконгресс. На официальном сайте Российского инвестиционного форума размещена архитектура деловой программы мероприятия, которое состоится 17–19 февраля 2022 года на федеральной территории "Сириус"."Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации. Деловая программа сфокусирована на механизмах реализации национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, сформированных Указом Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года. Российский инвестиционный форум – главный форум регионов и пространство доверительного взаимодействия государства и бизнеса для обсуждения реализации национальных проектов, наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей субъектов Российской Федерации. Структура деловой программы состоит из 5 тематических треков, сформированных из национальных целей развития, именно поэтому ключевой темой программы Форума в 2022 году определена тема „Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы“", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.Каждый трек деловой программы соответствует тематике национальных целей: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; комфортная и безопасная среда для жизни; цифровая трансформация. Каждый из них затронет весь спектр вопросов, включенных в программу достижения национальных целей.Вице-премьер Правительства России, председатель Оргкомитета Российского инвестиционного форума Дмитрий Чернышенко рассказал, что "регионами на форуме будут представлены лучшие проекты и практики, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами федеральных округов. Эти проекты и практики призваны способствовать решению задач по обеспечению социально-экономического развития регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и росту доходов населения и впоследствии могут быть тиражированы на всю страну. Презентации регионов разместятся на стендах в зоне экспозиции, а также будут интегрированы в единую выставочную зону национальных целей".17 февраля 2022 года, в день инвесторов и бизнес-ассоциаций, состоится пленарная сессия "Страна возможностей: Россия-2030 глазами предпринимателей". Тематика второго дня посвящена регионам Российской Федерации. Заключительный день Форума будет посвящен молодежи.Традиционно на мероприятиях Фонда Росконгресс отдельными векторами обсуждений становится работа тематических площадок в стартовый день мероприятия: Форум "Здоровое общество", Форум Креативного Бизнеса, Форум молодежного предпринимательства, а также специальная юношеская секция – Точка Юниор. Это позволяет максимально расширить целевую аудиторию через вовлечение в его орбиту субъектов малого и среднего предпринимательства, здравоохранения, креативного бизнеса, молодое поколение. Программы упомянутых форумов отвечают ключевым задачам по достижению национальных целей развития Российской Федерации, и результаты дискуссий стартового дня, 16 февраля, войдут в итоговые дискуссии основной программы Российского инвестиционного форума 2022 года.Подробнее на официальном сайте мероприятия: Российский инвестиционный форум.Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
15:57 13.12.2021
 

Опубликована архитектура деловой программы инвестиционного форума в Сочи

© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкБаннер с символикой Российского инвестиционного форума в Сочи
Баннер с символикой Российского инвестиционного форума в Сочи - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 13 дек – Пресс-служба Фонда Росконгресс. На официальном сайте Российского инвестиционного форума размещена архитектура деловой программы мероприятия, которое состоится 17–19 февраля 2022 года на федеральной территории "Сириус".
"Форум проводится при участии Председателя Правительства Российской Федерации. Деловая программа сфокусирована на механизмах реализации национальных целей развития Российской Федерации до 2030 года, сформированных Указом Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года. Российский инвестиционный форум – главный форум регионов и пространство доверительного взаимодействия государства и бизнеса для обсуждения реализации национальных проектов, наращивания экономического потенциала и демонстрации инвестиционных возможностей субъектов Российской Федерации. Структура деловой программы состоит из 5 тематических треков, сформированных из национальных целей развития, именно поэтому ключевой темой программы Форума в 2022 году определена тема „Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы“", – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.
Каждый трек деловой программы соответствует тематике национальных целей: сохранение населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и развития талантов; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; комфортная и безопасная среда для жизни; цифровая трансформация. Каждый из них затронет весь спектр вопросов, включенных в программу достижения национальных целей.
Вице-премьер Правительства России, председатель Оргкомитета Российского инвестиционного форума Дмитрий Чернышенко рассказал, что "регионами на форуме будут представлены лучшие проекты и практики, в том числе отобранные в рамках нового института кураторства вице-премьерами федеральных округов. Эти проекты и практики призваны способствовать решению задач по обеспечению социально-экономического развития регионов, повышению их инвестиционной привлекательности, созданию новых рабочих мест и росту доходов населения и впоследствии могут быть тиражированы на всю страну. Презентации регионов разместятся на стендах в зоне экспозиции, а также будут интегрированы в единую выставочную зону национальных целей".
17 февраля 2022 года, в день инвесторов и бизнес-ассоциаций, состоится пленарная сессия "Страна возможностей: Россия-2030 глазами предпринимателей". Тематика второго дня посвящена регионам Российской Федерации. Заключительный день Форума будет посвящен молодежи.
Традиционно на мероприятиях Фонда Росконгресс отдельными векторами обсуждений становится работа тематических площадок в стартовый день мероприятия: Форум "Здоровое общество", Форум Креативного Бизнеса, Форум молодежного предпринимательства, а также специальная юношеская секция – Точка Юниор. Это позволяет максимально расширить целевую аудиторию через вовлечение в его орбиту субъектов малого и среднего предпринимательства, здравоохранения, креативного бизнеса, молодое поколение. Программы упомянутых форумов отвечают ключевым задачам по достижению национальных целей развития Российской Федерации, и результаты дискуссий стартового дня, 16 февраля, войдут в итоговые дискуссии основной программы Российского инвестиционного форума 2022 года.
Подробнее на официальном сайте мероприятия: Российский инвестиционный форум.
Фонд Росконгресс – социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных, деловых, общественных, спортивных мероприятий и событий в области культуры, созданный в соответствии с решением Президента Российской Федерации.
Фонд учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала, продвижения национальных интересов и укрепления имиджа России. Фонд всесторонне изучает, анализирует, формирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Обеспечивает администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению инвестиций, способствует развитию социального предпринимательства и благотворительных проектов.
Мероприятия Фонда собирают участников из 208 стран и территорий, более 15 тысяч представителей СМИ ежегодно работают на площадках Росконгресса, в аналитическую и экспертную работу вовлечены более 5000 экспертов в России и за рубежом. Установлено взаимодействие со 160 внешнеэкономическими партнерами, объединениями промышленников и предпринимателей, финансовыми, торговыми и бизнес-ассоциациями в 75 странах мира.
Официальные телеграм-каналы Фонда Росконгресс: на русском языке – t.me/Roscongress, на английском языке – t.me/RoscongressDirect, на испанском языке – t.me/RoscongressEsp.
Официальный сайт и Информационно-аналитическая система Фонда Росконгресс.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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