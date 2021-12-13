https://ria.ru/20211213/energosnabzhenie-1763483336.html

В Тверской области восстанавливают нарушенное снегопадом энергоснабжение

В Тверской области восстанавливают нарушенное снегопадом энергоснабжение - РИА Новости, 13.12.2021

В Тверской области восстанавливают нарушенное снегопадом энергоснабжение

В Тверской области принимаются меры для восстановления нарушенного снегопадом энергоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T15:20

2021-12-13T15:20

2021-12-13T15:20

тверская область

ржевский район

игорь руденя

жкх

россети

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ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. В Тверской области принимаются меры для восстановления нарушенного снегопадом энергоснабжения, сообщает пресс-служба регионального правительства.В Тверской области отключение света после сильного снегопада произошло в 98 населенных пунктах семи муниципальных образований, без электроснабжения остались 328 жилых домов, в которых проживают около 2 тысячи человек."В связи с отключениями из-за погодных условий энергоснабжения в ряде населенных пунктов Тверской области губернатор Игорь Руденя провел селекторное совещание с руководством ПАО "Россети Центр" о ходе восстановительных работ", - отметили в пресс-службе.В настоящее время работы ведутся в населенных пунктах Бологовского, Калининского, Торопецкого и Ржевского районов, Осташковского, Вышневолоцкого, Удомельского городских округов, Весьегонского муниципального округа.По данным филиала "Россети Центр" - "Тверьэнерго" электроснабжение планируется восстановить в нормативные сроки. Ситуация находится на контроле губернатора Тверской области, отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211213/dogazifikatsiya-1763475288.html

ржевский район

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ржевский район, игорь руденя, жкх, россети