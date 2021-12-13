https://ria.ru/20211213/elka-1763471205.html
Бречалов объявил о старте акции "Елка желаний" в Удмуртии
Бречалов объявил о старте акции "Елка желаний" в Удмуртии - РИА Новости, 13.12.2021
Бречалов объявил о старте акции "Елка желаний" в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте благотворительной акции "Елка желаний" в регионе, когда чиновники исполняют желания детей из семей, попавших... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:36
2021-12-13T14:36
2021-12-13T14:36
удмуртская республика
общество
удмуртская республика (удмуртия)
владимир путин
александр бречалов
новый год
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УФА, 13 дек – РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте благотворительной акции "Елка желаний" в регионе, когда чиновники исполняют желания детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщили в пресс-службе руководителя республики."На аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте благотворительной акции "Ёлка желаний" в регионе, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Желания собирались по всей стране на официальном сайте проекта", - сообщили в пресс-службе.В ведомстве добавили, что радовать подарками детей в возрасте от 3 до 17 лет из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, депутаты и сотрудники администраций будут до середины января 2022 года. Также в акции примут участие ребята с ограниченными возможностями здоровья и пожилые люди."Новогодние праздники – это прекрасная возможность исполнить мечту, сделать доброе дело, помочь тем, кто в этом нуждается. Для этого нужно просто быть внимательными друг к другу. Каждый из вас – руководителей министерств, муниципальных округов, подведомственных организаций – имеет возможность поздравить с новым годом не только детей, но и заслуженных жителей, посвятивших свой трудовой путь развитию города или района", - процитировали в пресс-службе Бречалова.В сообщении отмечается, что в рамках федеральной акции ёлка, украшенная шарами с желаниями, установлена в приёмных главы Удмуртии. Такие же елки установят в администрациях городов и районов республики, а Главная "Ёлка желаний" зажжёт свои огни 21 декабря в рамках сессии регионального Госсовета."Также глава Удмуртии добавил, что в 2021 году из бюджета выделено более 12 миллионов рублей на приобретение подарков для многодетных семей, кто оказался в трудной жизненной ситуации, для ребят с ограниченными возможностями, а также детей под опекой и на воспитании в приемных семьях. Сладкие подарки получат 41 тысяча человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211213/internet-1763449239.html
https://ria.ru/20211213/udmurtiya-1763397247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, удмуртская республика (удмуртия), владимир путин, александр бречалов, новый год
Бречалов объявил о старте акции "Елка желаний" в Удмуртии
Глава Удмуртии Бречалов объявил о старте акции "Елка желаний" в регионе
УФА, 13 дек – РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
объявил о старте благотворительной акции "Елка желаний" в регионе, когда чиновники исполняют желания детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, сообщили в пресс-службе руководителя республики.
"На аппаратном совещании глава Удмуртии Александр Бречалов объявил о старте благотворительной акции "Ёлка желаний" в регионе, которая реализуется по поручению президента России Владимира Путина
. Желания собирались по всей стране на официальном сайте проекта", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что радовать подарками детей в возрасте от 3 до 17 лет из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, депутаты и сотрудники администраций будут до середины января 2022 года. Также в акции примут участие ребята с ограниченными возможностями здоровья и пожилые люди.
"Новогодние праздники – это прекрасная возможность исполнить мечту, сделать доброе дело, помочь тем, кто в этом нуждается. Для этого нужно просто быть внимательными друг к другу. Каждый из вас – руководителей министерств, муниципальных округов, подведомственных организаций – имеет возможность поздравить с новым годом не только детей, но и заслуженных жителей, посвятивших свой трудовой путь развитию города или района", - процитировали в пресс-службе Бречалова.
В сообщении отмечается, что в рамках федеральной акции ёлка, украшенная шарами с желаниями, установлена в приёмных главы Удмуртии. Такие же елки установят в администрациях городов и районов республики, а Главная "Ёлка желаний" зажжёт свои огни 21 декабря в рамках сессии регионального Госсовета.
"Также глава Удмуртии добавил, что в 2021 году из бюджета выделено более 12 миллионов рублей на приобретение подарков для многодетных семей, кто оказался в трудной жизненной ситуации, для ребят с ограниченными возможностями, а также детей под опекой и на воспитании в приемных семьях. Сладкие подарки получат 41 тысяча человек", - говорится в сообщении.