https://ria.ru/20211213/elektrichestvo-1763436754.html

Потребителей газа на севере Омской области переводят на электричество

Потребителей газа на севере Омской области переводят на электричество - РИА Новости, 13.12.2021

Потребителей газа на севере Омской области переводят на электричество

Потребителей газа на севере Омской области из-за критически низкого уровня давления на Тевризском газоконденсатном месторождении переключают на альтернативные... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:37

2021-12-13T12:37

2021-12-13T12:37

омская область

общество

тевризский район

омская область

александр бурков

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ОМСК, 13 дек – РИА Новости. Потребителей газа на севере Омской области из-за критически низкого уровня давления на Тевризском газоконденсатном месторождении переключают на альтернативные источники теплоснабжения, в том числе электричество, сообщает правительство региона.О возможных отключениях от газоснабжения потребителей природного газа в Знаменском, Тарском и Тевризском районах стало известно накануне. В понедельник на аппаратном совещании, где обсуждались последствия аварийной ситуации на месторождении, губернатор региона Александр Бурков потребовал максимально быстро перевести потребителей на альтернативные источники отопления, а также обеспечить безопасное переподключение газа для нужд приготовления пищи."Сегодня отключение от газового отопления и перевод на электротермию и другие альтернативные источники теплоснабжения началось с индивидуального жилищного сектора и многоквартирных домов Знаменки. В общей сложности это коснется 778 абонентов, в том числе 486 – в многоквартирном жилищном фонде поселка. Работу по переводу на электрическое отопление поручено провести как можно быстрее, чтобы затем оперативно обеспечить возможность возобновления подачи газа на пищеприготовление в каждую квартиру", - говорится в сообщении.Власти пояснили, что ограничения поставок природного газа были введены еще в ноябре прошлого года, поэтому вопрос обеспечения альтернативными источниками теплоснабжения и пищеприготовления населения, поверка безопасности электроснабжения в многоквартирных домах находится на особом и постоянном контроле. Накануне отопительного сезона проведена проверка формирования резервов электроплит и конвекторов для жителей трех районов области. Совместно с филиалом ПАО "Россети Сибирь – Омскэнерго" подстанции и электросети прошли проверку при максимальной нагрузке."В муниципалитете (Знаменском – ред.) есть понимание, кто и куда уехал, поручено было квартиры на газовом отоплении не оставлять, там только электрическое теплоснабжение. Всё проверили путём совместной работы с электросбытовой компанией, которая сверяла показания счётчиков на электроотопление. Достигнута договорённость, чтобы работающих знаменцев в обед отпустили, и все были дома. Сегодня всё будет завершено. Следующим этапом будет отключение от природного газа индивидуальной жилищной застройки в Таре", - рассказал министр энергетики и ЖКХ Омской области Антон Гаак.Он также сообщил, что если расходы жителей на электричество будут превышать расходы на газ, то по каждому случаю адресно будет рассматриваться вопрос компенсации. Тем временем в газодобывающих скважинах месторождения ОАО "Тевризнефтегаз" для обеспечения нормальной подачи газа ведутся ремонтные работы, который предполагается завершить к концу декабря, добавили в облправительстве.

https://ria.ru/20211211/omsk-1763241762.html

https://ria.ru/20211210/elektrostantsiya-1763102692.html

https://ria.ru/20211209/omsk-1762866318.html

тевризский район

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общество, тевризский район, омская область, александр бурков