https://ria.ru/20211213/ekonomika-moskvy-1763435449.html

Форум о развитии экономики Москвы

Форум о развитии экономики Москвы - РИА Новости, 13.12.2021

Форум о развитии экономики Москвы

14 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет первая бизнес-конференция "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".

2021-12-13T12:32

2021-12-13T12:32

2021-12-13T12:32

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Участники:- первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Андрей ИВАНОВ;- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл ПУРТОВ;- представители органов государственной власти Российской Федерации и города Москвы, бизнес-сообщества, эксперты в сфере повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров.Участники обсудят процесс реализации национального проекта "Производительность труда" в России, возможности, которые открывает он московским предприятиям, лучшие практики в области повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров. Москва вступила в национальный проект осенью 2021 года. В столице он будет реализован в статусе двух региональных проектов: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".Для участников будут разработаны индивидуальные решения в настройке производственного процесса и обучения сотрудников по методике бережливого производства. Это позволит создать на предприятиях условия для повышения производительности труда, будет способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.Проект рассчитан на период до 2024 года. В 2022 году безвозмездную квалифицированную помощь экспертов смогут получить 109 предприятий, а к 2024 году участниками нацпроекта станет 561 предприятие столицы.Деловую программу завершит консультационная сессия, во время которой московские предприниматели смогут получить обратную связь от специалистов в сфере бережливого производства и повышения производительности труда, по существующим мерам поддержки в рамках национального проекта.Регистрация до 16:00 13 декабря на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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