Форум о развитии экономики Москвы
14 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет первая бизнес-конференция "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".
Участники:
- первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Андрей ИВАНОВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл ПУРТОВ;
- представители органов государственной власти Российской Федерации и города Москвы, бизнес-сообщества, эксперты в сфере повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров.
Участники обсудят процесс реализации национального проекта "Производительность труда" в России, возможности, которые открывает он московским предприятиям, лучшие практики в области повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров. Москва вступила в национальный проект осенью 2021 года. В столице он будет реализован в статусе двух региональных проектов: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".
Для участников будут разработаны индивидуальные решения в настройке производственного процесса и обучения сотрудников по методике бережливого производства. Это позволит создать на предприятиях условия для повышения производительности труда, будет способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Проект рассчитан на период до 2024 года. В 2022 году безвозмездную квалифицированную помощь экспертов смогут получить 109 предприятий, а к 2024 году участниками нацпроекта станет 561 предприятие столицы.
Деловую программу завершит консультационная сессия, во время которой московские предприниматели смогут получить обратную связь от специалистов в сфере бережливого производства и повышения производительности труда, по существующим мерам поддержки в рамках национального проекта.
Регистрация до 16:00 13 декабря на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
- первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Андрей ИВАНОВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл ПУРТОВ;
- представители органов государственной власти Российской Федерации и города Москвы, бизнес-сообщества, эксперты в сфере повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров.
Участники обсудят процесс реализации национального проекта "Производительность труда" в России, возможности, которые открывает он московским предприятиям, лучшие практики в области повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров. Москва вступила в национальный проект осенью 2021 года. В столице он будет реализован в статусе двух региональных проектов: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".
Для участников будут разработаны индивидуальные решения в настройке производственного процесса и обучения сотрудников по методике бережливого производства. Это позволит создать на предприятиях условия для повышения производительности труда, будет способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Проект рассчитан на период до 2024 года. В 2022 году безвозмездную квалифицированную помощь экспертов смогут получить 109 предприятий, а к 2024 году участниками нацпроекта станет 561 предприятие столицы.
Деловую программу завершит консультационная сессия, во время которой московские предприниматели смогут получить обратную связь от специалистов в сфере бережливого производства и повышения производительности труда, по существующим мерам поддержки в рамках национального проекта.
Регистрация до 16:00 13 декабря на сайте
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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