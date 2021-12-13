Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211213/ekonomika-moskvy-1763435449.html
Форум о развитии экономики Москвы
Форум о развитии экономики Москвы - РИА Новости, 13.12.2021
Форум о развитии экономики Москвы
14 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет первая бизнес-конференция "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".
2021-12-13T12:32
2021-12-13T12:32
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1763435449.jpg?1639387932
Участники:- первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Андрей ИВАНОВ;- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл ПУРТОВ;- представители органов государственной власти Российской Федерации и города Москвы, бизнес-сообщества, эксперты в сфере повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров.Участники обсудят процесс реализации национального проекта "Производительность труда" в России, возможности, которые открывает он московским предприятиям, лучшие практики в области повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров. Москва вступила в национальный проект осенью 2021 года. В столице он будет реализован в статусе двух региональных проектов: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".Для участников будут разработаны индивидуальные решения в настройке производственного процесса и обучения сотрудников по методике бережливого производства. Это позволит создать на предприятиях условия для повышения производительности труда, будет способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.Проект рассчитан на период до 2024 года. В 2022 году безвозмездную квалифицированную помощь экспертов смогут получить 109 предприятий, а к 2024 году участниками нацпроекта станет 561 предприятие столицы.Деловую программу завершит консультационная сессия, во время которой московские предприниматели смогут получить обратную связь от специалистов в сфере бережливого производства и повышения производительности труда, по существующим мерам поддержки в рамках национального проекта.Регистрация до 16:00 13 декабря на сайтеОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анонсы
12:32 13.12.2021
 

Форум о развитии экономики Москвы

Читать ria.ru в
14 декабря в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет первая бизнес-конференция "Производственная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы".
Участники:
- первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Андрей ИВАНОВ;
- министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл ПУРТОВ;
- представители органов государственной власти Российской Федерации и города Москвы, бизнес-сообщества, эксперты в сфере повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров.

Участники обсудят процесс реализации национального проекта "Производительность труда" в России, возможности, которые открывает он московским предприятиям, лучшие практики в области повышения производительности труда и профессиональной переподготовки кадров. Москва вступила в национальный проект осенью 2021 года. В столице он будет реализован в статусе двух региональных проектов: "Системные меры по повышению производительности труда" и "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях".
Для участников будут разработаны индивидуальные решения в настройке производственного процесса и обучения сотрудников по методике бережливого производства. Это позволит создать на предприятиях условия для повышения производительности труда, будет способствовать постоянному совершенствованию системы производства и формированию его новой культуры, росту качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Проект рассчитан на период до 2024 года. В 2022 году безвозмездную квалифицированную помощь экспертов смогут получить 109 предприятий, а к 2024 году участниками нацпроекта станет 561 предприятие столицы.
Деловую программу завершит консультационная сессия, во время которой московские предприниматели смогут получить обратную связь от специалистов в сфере бережливого производства и повышения производительности труда, по существующим мерам поддержки в рамках национального проекта.

Регистрация до 16:00 13 декабря на сайте

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 году
02:16Вышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоу
02:14Немцы высмеяли главу МИД, пригрозившую России
02:08Как спасти смартфон после падения в сугроб
01:53Британцы оценили российские задачи по математике
01:49Университет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионов
01:33Нигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZeneca
01:28Запад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климату
01:16Адвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизнь
01:02В "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зиму
00:57В МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭ
00:26Президент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на Украине
00:20Число погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74
00:09Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19
00:02Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила Псаки
23:57Ассошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистами
23:45Индекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктов
23:27Захарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕС
23:21Врач рассказала, кому нельзя есть ананасы
23:07Основатель Pink Floyd поддержал Ассанжа
Лента новостейМолния
Специалист назвала месяцы, когда выгоднее всего брать отпуск в 2022 годуВышел трейлер фильма "Орел и решка. Кино" с Гудковым в роли режиссера шоуНемцы высмеяли главу МИД, пригрозившую РоссииКак спасти смартфон после падения в сугробБританцы оценили российские задачи по математикеУниверситет Хопкинса: число случаев COVID-19 в США превысило 50 миллионовНигерия уничтожит миллион доз вакцин против COVID-19 компании AstraZenecaЗапад в СБ ООН выразил разочарование вето России на резолюцию по климатуАдвокат предупредил, за что можно лишиться прав на всю жизньВ "Нафтогазе" заявили, что на Украине достаточно газа, чтобы пережить зимуВ МИД Ирана осудили визит премьера Израиля в ОАЭПрезидент Финляндии обсудил с Байденом ситуацию на УкраинеЧисло погибших в пострадавшем от торнадо штате Кентукки выросло до 74Специалисты Минздрава прибыли в ЮАР для помощи в борьбе с COVID-19Белый дом изучает отправку военных в Европу из-за Украины, заявила ПсакиАссошиэйтед Пресс обвинило власти США в слежке за журналистамиИндекс Московской биржи упал ниже 3600 пунктовЗахарова выразила "соболезнования" Брюсселю из-за "успехов" дипломатии ЕСВрач рассказала, кому нельзя есть ананасыОснователь Pink Floyd поддержал Ассанжа