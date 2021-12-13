https://ria.ru/20211213/dzhentlmenyudachi-1763417454.html

"Джентльменам удачи" — 50

"Джентльменам удачи" — 50 - РИА Новости, 13.12.2021

"Джентльменам удачи" — 50

Сегодня ровно 50 лет с выхода на экраны кинокомедии "Джентльмены удачи". Фильм вышел в прокат 13 декабря 1971 года и стал таким популярным, что в кассы кинотеатров выстраивались огромные очереди. Спекулянты тогда воспользовались ситуацией и стали скупать билеты по 20 копеек, а продавать уже по три рубля.

2021-12-13T11:31

2021-12-13T11:31

2021-12-13T11:42

ссср

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763416968_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7ab5ebc85972c52f44d5341d9dc081b4.jpg

Несмотря на то что кинокартине пять десятков лет, она по-прежнему приковывает внимание к телеэкранам. Цитаты из фильма ушли в народ, а сюжет несколько поколений телезрителей помнят до мельчайших подробностей.

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Джентльменам удачи" – 50 Сегодня – ровно 50 лет с выхода на экраны кинокомедии "Джентльмены удачи". Фильм вышел в прокат 13 декабря 1971 года и стал таким популярным, что в кассы кинотеатров выстраивались огромные очереди. Спекулянты тогда воспользовались ситуацией и стали скупать билеты по 20 копеек, а продавать уже по 3 рубля. Несмотря на то, что кинокартине пять десятков лет, она по-прежнему приковывает внимание к телеэкранам. Цитаты из фильма ушли в народ, а сюжет несколько поколений телезрителей помнят до мельчайших подробностей. 2021-12-13T11:31 true PT2M31S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, кино, видео