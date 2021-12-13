https://ria.ru/20211213/dzhentlmenyudachi-1763417454.html
"Джентльменам удачи" — 50
"Джентльменам удачи" — 50 - РИА Новости, 13.12.2021
"Джентльменам удачи" — 50
Сегодня ровно 50 лет с выхода на экраны кинокомедии "Джентльмены удачи". Фильм вышел в прокат 13 декабря 1971 года и стал таким популярным, что в кассы кинотеатров выстраивались огромные очереди. Спекулянты тогда воспользовались ситуацией и стали скупать билеты по 20 копеек, а продавать уже по три рубля.
2021-12-13T11:31
2021-12-13T11:31
2021-12-13T11:42
ссср
кино
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Несмотря на то что кинокартине пять десятков лет, она по-прежнему приковывает внимание к телеэкранам. Цитаты из фильма ушли в народ, а сюжет несколько поколений телезрителей помнят до мельчайших подробностей.
ссср
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Джентльменам удачи" – 50
Сегодня – ровно 50 лет с выхода на экраны кинокомедии "Джентльмены удачи". Фильм вышел в прокат 13 декабря 1971 года и стал таким популярным, что в кассы кинотеатров выстраивались огромные очереди. Спекулянты тогда воспользовались ситуацией и стали скупать билеты по 20 копеек, а продавать уже по 3 рубля. Несмотря на то, что кинокартине пять десятков лет, она по-прежнему приковывает внимание к телеэкранам. Цитаты из фильма ушли в народ, а сюжет несколько поколений телезрителей помнят до мельчайших подробностей.
2021-12-13T11:31
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ссср, кино, видео
"Джентльменам удачи" — 50
Сегодня ровно 50 лет с выхода на экраны кинокомедии "Джентльмены удачи". Фильм вышел в прокат 13 декабря 1971 года и стал таким популярным, что в кассы кинотеатров выстраивались огромные очереди. Спекулянты тогда воспользовались ситуацией и стали скупать билеты по 20 копеек, а продавать уже по три рубля.
2021-12-13T11:31
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PT2M31S
11:31 13.12.2021 (обновлено: 11:42 13.12.2021)
"Джентльменам удачи" — 50
Сегодня ровно 50 лет с выхода на экраны кинокомедии "Джентльмены удачи". Фильм вышел в прокат 13 декабря 1971 года и стал таким популярным, что в кассы кинотеатров выстраивались огромные очереди. Спекулянты тогда воспользовались ситуацией и стали скупать билеты по 20 копеек, а продавать уже по три рубля.