https://ria.ru/20211213/dragotsennosti-1763514174.html

Колумбийцу, похитившему во время ЧМ-2018 драгоценности, вынесли приговор

Колумбийцу, похитившему во время ЧМ-2018 драгоценности, вынесли приговор - РИА Новости, 13.12.2021

Колумбийцу, похитившему во время ЧМ-2018 драгоценности, вынесли приговор

Приволжский районный суд Казани в понедельник приговорил к пяти годам колонии общего режима гражданина Колумбии, в 2018 году похитившего после выставки... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T17:04

2021-12-13T17:04

2021-12-13T17:04

происшествия

колумбия

казань

республика татарстан (татарстан)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

аргентина

россия

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КАЗАНЬ, 13 дек – РИА Новости. Приволжский районный суд Казани в понедельник приговорил к пяти годам колонии общего режима гражданина Колумбии, в 2018 году похитившего после выставки ювелирные изделия более чем на 160 миллионов рублей, сообщает МВД по Татарстану.В июле 2018 года на территории выставочного центра "Казанская ярмарка" при погрузке партии драгоценностей, принадлежащих одной из российских ювелирных компаний, был похищен чемодан с сертифицированными бриллиантами и украшениями на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Пропажа товара обнаружилась в аэропорту. Личность предполагаемого похитителя была установлена, им оказался гражданин Колумбии Валеро Валеро Эдгар Алехандро. По версии следствия, он участвовал в упаковке багажа. Заочно ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В сентябре 2019 года обвиняемый был задержан на территории Аргентины, в марте 2021 года экстрадирован в Россию. Колумбиец признался, что похищенные изделия закопал в лесополосе одного из районов Казани. Полицейские обнаружили и изъяли четыре мешка с драгоценностями. Позднее ювелирные изделия были возвращены владельцу."В Приволжском районном суде Казани огласили приговор 42-летнему гражданину Колумбии, который во время чемпионата мира по футболу совершил кражу драгоценностей на общую сумму свыше 160 миллионов рублей. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210204/makhinatsii-1595967471.html

колумбия

казань

республика татарстан (татарстан)

аргентина

россия

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происшествия, колумбия, казань, республика татарстан (татарстан), министерство внутренних дел рф (мвд россии), аргентина, россия