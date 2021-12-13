https://ria.ru/20211213/dorogi-1763422919.html

Свыше 11 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье

Свыше 11 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье - РИА Новости, 13.12.2021

Свыше 11 тысяч километров дорог очистили от снега в Подмосковье

Более 11 тысяч километров дорог обработали минувшей ночью на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T11:42

2021-12-13T11:42

2021-12-13T11:42

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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Более 11 тысяч километров дорог обработали минувшей ночью на территории Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры."Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на дорожной сети круглосуточно осуществляется контроль изменения погодных условий, ведется мониторинг дорожной обстановки и оперативное взаимодействие с экстренными службами. В настоящий момент обработка и очистка проезжей части от снега продолжается, на дорогах работают свыше 800 единиц техники и более 1,2 тысяч рабочих", – приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.Он напомнил, что до 23 часов 14 декабря в регионе действует "желтый" уровень погодной опасности, прогнозируется гололедица. В регионе сегодня прогнозируются облачная погода и снег. Скорость ветра не превысит 8 м/с. Днем и ночью температура будет минус 3 – минус 1 градус."Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области обращает внимание участников дорожного движения на необходимость соблюдения правил безопасности", - добавил министр.

https://ria.ru/20211209/podmoskove-1762962126.html

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