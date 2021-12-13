https://ria.ru/20211213/donbass-1763540859.html
Путин заявил Джонсону, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе
Путин заявил Джонсону, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе - РИА Новости, 13.12.2021
Путин заявил Джонсону, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе разговора указал, что Киев целенаправленно... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:10
2021-12-13T19:10
2021-12-13T19:27
в мире
украина
киев
великобритания
владимир путин
борис джонсон
ситуация в днр и лнр
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1a79970391c18b45d18308a0b24b1827.jpg
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе разговора указал, что Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе Кремля."Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта (в Донбассе - ред.) запрещенные минским комплексом мер тяжелые вооружения и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.Также президент Путин привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений,- сообщила пресс-служба."Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211213/nato-1763518760.html
украина
киев
великобритания
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/02/1761864426_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_94fe9637273213d55b0b85a0876961e7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, великобритания, владимир путин, борис джонсон, ситуация в днр и лнр, донбасс
19:10 13.12.2021 (обновлено: 19:27 13.12.2021)
Путин заявил Джонсону, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе
Президент Путин заявил Джонсону, что Киев целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе