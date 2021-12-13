https://ria.ru/20211213/donbass-1763540859.html

Путин заявил Джонсону, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе

Путин заявил Джонсону, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе - РИА Новости, 13.12.2021

Путин заявил Джонсону, что Киев намеренно обостряет обстановку в Донбассе

Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе разговора указал, что Киев целенаправленно... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:10

2021-12-13T19:10

2021-12-13T19:27

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, в ходе разговора указал, что Киев целенаправленно обостряет обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, сообщили в пресс-службе Кремля."Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта (в Донбассе - ред.) запрещенные минским комплексом мер тяжелые вооружения и ударные беспилотники", - говорится в сообщении.Также президент Путин привел конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв минских соглашений,- сообщила пресс-служба."Приведены конкретные примеры деструктивной линии Киева на срыв Минских соглашений, являющихся безальтернативной основой урегулирования внутриукраинского кризиса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211213/nato-1763518760.html

украина

киев

великобритания

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в мире, украина, киев, великобритания, владимир путин, борис джонсон, ситуация в днр и лнр, донбасс