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В ДНР заявили о подготовке украинскими силовиками провокаций в Донбассе
В ДНР заявили о подготовке украинскими силовиками провокаций в Донбассе - РИА Новости, 13.12.2021
В ДНР заявили о подготовке украинскими силовиками провокаций в Донбассе
Украинские силовики готовят провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T17:17
2021-12-13T17:17
в мире
украина
донбасс
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские силовики готовят провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
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в мире, украина, донбасс, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, россия
17:17 13.12.2021
 
В ДНР заявили о подготовке украинскими силовиками провокаций в Донбассе

Замначальника Народной милиции ДНР Басурин: Украина готовит провокации в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области
Боец Народной милиции ЛНР на крайнем блокпосте рядом с поселком Фрунзе в Луганской области - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 13 дек - РИА Новости. Украинские силовики готовят провокации на линии соприкосновения в Донбассе, сообщил в понедельник журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Несмотря на действующее перемирие, по данным нашей разведки, в штабе операции объединенных сил проводится активная работа по планированию огневых провокаций на линии боевого соприкосновения", - сказал Басурин.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР и ЛНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.
Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет Минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
Вид из парка Зарядье на Покровский собор и Спасскую башню Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
14:12
Кремль потребовал от Запада призвать Киев к выполнению Минских соглашений
 
В миреУкраинаДонбассЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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