В Тверской области приняли более 6,5 тысячи заявок на догазификацию
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области приняли более 6,5 тысячи заявок на догазификацию
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. От жителей Тверской области из 512 населенных пунктов приняты более 6,5 тысяч заявок на включение домов в план-график бесплатной догазификации индивидуальных домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время заключены 926 договоров на догазификацию. Обязательства исполнены в отношении 604 домовладений. Мероприятия по догазификации планируется реализовать в 2021-2022 годах.
В пресс-службе напомнили, что одним из условий включения в план-график ускоренной догазификации является оформленное право собственности на земельный участок и домовладение.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, сегодня есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу муниципалитеты региона.
Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1,1 тысячи километра газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах, отметили в пресс-службе.
По мнению губернатора области Игоря Рудени, сегодня есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу муниципалитеты региона.
Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1,1 тысячи километра газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах, отметили в пресс-службе.