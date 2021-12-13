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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20211213/dogazifikatsiya-1763475288.html
В Тверской области приняли более 6,5 тысячи заявок на догазификацию
В Тверской области приняли более 6,5 тысячи заявок на догазификацию - РИА Новости, 13.12.2021
В Тверской области приняли более 6,5 тысячи заявок на догазификацию
От жителей Тверской области из 512 населенных пунктов приняты более 6,5 тысяч заявок на включение домов в план-график бесплатной догазификации индивидуальных... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:47
2021-12-13T14:47
тверская область
тверская область
игорь руденя
жилье
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ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. От жителей Тверской области из 512 населенных пунктов приняты более 6,5 тысяч заявок на включение домов в план-график бесплатной догазификации индивидуальных домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.В настоящее время заключены 926 договоров на догазификацию. Обязательства исполнены в отношении 604 домовладений. Мероприятия по догазификации планируется реализовать в 2021-2022 годах.В пресс-службе напомнили, что одним из условий включения в план-график ускоренной догазификации является оформленное право собственности на земельный участок и домовладение.По мнению губернатора области Игоря Рудени, сегодня есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу муниципалитеты региона.Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1,1 тысячи километра газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах, отметили в пресс-службе.
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тверская область, игорь руденя, жилье
14:47 13.12.2021
 

В Тверской области приняли более 6,5 тысячи заявок на догазификацию

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области приняли более 6,5 тысячи заявок на догазификацию
В Тверской области приняли более 6,5 тысячи заявок на догазификацию - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
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ТВЕРЬ, 13 дек – РИА Новости. От жителей Тверской области из 512 населенных пунктов приняты более 6,5 тысяч заявок на включение домов в план-график бесплатной догазификации индивидуальных домовладений, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В настоящее время заключены 926 договоров на догазификацию. Обязательства исполнены в отношении 604 домовладений. Мероприятия по догазификации планируется реализовать в 2021-2022 годах.
В пресс-службе напомнили, что одним из условий включения в план-график ускоренной догазификации является оформленное право собственности на земельный участок и домовладение.

По мнению губернатора области Игоря Рудени, сегодня есть все возможности, чтобы как можно быстрее подключить к газу муниципалитеты региона.

Приоритетное значение для Тверской области имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий. Всего до 2026 года в Тверской области благодаря вводу 1,1 тысячи километра газовых сетей и 150 километров газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тысяч домовладений и 120 котельных в населенных пунктах, отметили в пресс-службе.
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Тверская областьТверская областьИгорь РуденяЖилье
 
 
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