https://ria.ru/20211213/diskriminatsiya-1763541838.html

Путин заявил о дискриминации русскоязычного населения на Украине

Путин заявил о дискриминации русскоязычного населения на Украине - РИА Новости, 13.12.2021

Путин заявил о дискриминации русскоязычного населения на Украине

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого обратил внимание на проводимую Киевом политику РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T19:19

2021-12-13T19:19

2021-12-13T20:30

в мире

украина

великобритания

владимир путин

борис джонсон

россия

киев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760576131_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79871026276db3480be1143883572298.jpg

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого обратил внимание на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения.Ситуация на Украине стала одной из основных тем общения. Британский премьер выразил обеспокоенность по поводу "передвижений российских войск у украинских границ". В ответ на это Путин отметил, что киевские власти продолжают проводить деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений — безальтернативной основы для разрешения конфликта в Донбассе."Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским "Комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники", — сказано в сообщении.Как подчеркнул Путин, все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО. Это создает прямую угрозу безопасности России, считает глава государства.Российская сторона представит проекты соответствующих документов.Владимир Путин не раз выражал обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, в частности — положения русскоязычного населения и конфликта в Донбассе. Эта тема стала одной из ключевых и во время недавнего разговора президента с американским коллегой Джо Байденом. Как отмечал Путин, хотя часто обвинения выдвигаются против Москвы, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России. Дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для России, подчеркивал он.

https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html

https://ria.ru/20211104/yazyk-1757668020.html

украина

великобритания

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия, киев, москва, джо байден, нато