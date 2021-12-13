19:19 13.12.2021 (обновлено: 20:30 13.12.2021)
Путин заявил о дискриминации русскоязычного населения на Украине
Путин указал Джонсону на политику Украины по дискриминации русскоязычного населения
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого обратил внимание на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения.
Ситуация на Украине стала одной из основных тем общения. Британский премьер выразил обеспокоенность по поводу "передвижений российских войск у украинских границ". В ответ на это Путин отметил, что киевские власти продолжают проводить деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений — безальтернативной основы для разрешения конфликта в Донбассе.
8 декабря, 17:12Путин ответил на вопрос о "нападении" России на Украину
"Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским "Комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники", — сказано в сообщении.
"С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", — отмечается на сайте Кремля.
Российская сторона представит проекты соответствующих документов.
Владимир Путин не раз выражал обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, в частности — положения русскоязычного населения и конфликта в Донбассе. Эта тема стала одной из ключевых и во время недавнего разговора президента с американским коллегой Джо Байденом. Как отмечал Путин, хотя часто обвинения выдвигаются против Москвы, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России. Дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для России, подчеркивал он.
4 ноября, 04:13На Украине заявили о провале борьбы с русским языком