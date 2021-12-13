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https://ria.ru/20211213/diskriminatsiya-1763541838.html
Путин заявил о дискриминации русскоязычного населения на Украине
Путин заявил о дискриминации русскоязычного населения на Украине - РИА Новости, 13.12.2021
Путин заявил о дискриминации русскоязычного населения на Украине
Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого обратил внимание на проводимую Киевом политику РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T19:19
2021-12-13T20:30
в мире
украина
великобритания
владимир путин
борис джонсон
россия
киев
москва
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого обратил внимание на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения.Ситуация на Украине стала одной из основных тем общения. Британский премьер выразил обеспокоенность по поводу "передвижений российских войск у украинских границ". В ответ на это Путин отметил, что киевские власти продолжают проводить деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений — безальтернативной основы для разрешения конфликта в Донбассе."Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским "Комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники", — сказано в сообщении.Как подчеркнул Путин, все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО. Это создает прямую угрозу безопасности России, считает глава государства.Российская сторона представит проекты соответствующих документов.Владимир Путин не раз выражал обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, в частности — положения русскоязычного населения и конфликта в Донбассе. Эта тема стала одной из ключевых и во время недавнего разговора президента с американским коллегой Джо Байденом. Как отмечал Путин, хотя часто обвинения выдвигаются против Москвы, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России. Дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для России, подчеркивал он.
https://ria.ru/20211208/putin-1762801074.html
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в мире, украина, великобритания, владимир путин, борис джонсон, россия, киев, москва, джо байден, нато
19:19 13.12.2021 (обновлено: 20:30 13.12.2021)
 
Путин заявил о дискриминации русскоязычного населения на Украине

Путин указал Джонсону на политику Украины по дискриминации русскоязычного населения

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, во время которого обратил внимание на проводимую Киевом политику дискриминации русскоязычного населения.
Ситуация на Украине стала одной из основных тем общения. Британский премьер выразил обеспокоенность по поводу "передвижений российских войск у украинских границ". В ответ на это Путин отметил, что киевские власти продолжают проводить деструктивную линию, направленную на срыв Минских соглашений — безальтернативной основы для разрешения конфликта в Донбассе.
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"Указано также, что украинские власти целенаправленно обостряют обстановку на линии соприкосновения, используют в зоне конфликта запрещенные минским "Комплексом мер" тяжелые вооружения и ударные беспилотники", — сказано в сообщении.
Как подчеркнул Путин, все это происходит на фоне активного военного "освоения" территории Украины странами НАТО. Это создает прямую угрозу безопасности России, считает глава государства.

"С учетом этого Владимир Путин заявил о необходимости незамедлительно начать переговоры с целью выработки четких, международно-правовых договоренностей, исключающих любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в сопредельных государствах, в первую очередь на Украине, угрожающих России вооружений", — отмечается на сайте Кремля.

Российская сторона представит проекты соответствующих документов.
Владимир Путин не раз выражал обеспокоенность по поводу ситуации на Украине, в частности — положения русскоязычного населения и конфликта в Донбассе. Эта тема стала одной из ключевых и во время недавнего разговора президента с американским коллегой Джо Байденом. Как отмечал Путин, хотя часто обвинения выдвигаются против Москвы, именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у рубежей России. Дальнейшее продвижение альянса на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для России, подчеркивал он.
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