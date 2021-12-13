https://ria.ru/20211213/delo-1763490558.html
В Тюмени завели дело после смерти девочки в доме ребенка
В Тюмени завели дело после смерти девочки в доме ребенка - РИА Новости, 13.12.2021
В Тюмени завели дело после смерти девочки в доме ребенка
Следователи возбудили уголовное дело по итогам проверки в связи со смертью трехмесячной девочки в специализированном доме ребенка в Тюмени, сообщает... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T15:45
2021-12-13T15:45
2021-12-13T15:45
происшествия
тюмень
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ТЮМЕНЬ, 13 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по итогам проверки в связи со смертью трехмесячной девочки в специализированном доме ребенка в Тюмени, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.По версии следствия, утром 12 декабря в Тюменском специализированном доме ребенка нашли тело трехмесячной девочки без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти – синдром внезапной детской смерти."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников специализированного учреждения", - говорится в сообщении регионального следкома.Как отмечает следствие, исключены данные, что ребенок захлебнулся рвотными массами, а также продуктами питания. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к смерти младенца. Проведен осмотр тела ребенка и места происшествия, допрошены сотрудники учреждения."Изъята вся необходимая медицинская документация. В обязательном порядке следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц указанного учреждения", - пояснили в региональном СУ СК.
https://ria.ru/20210128/rebenok-1594919156.html
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происшествия, тюмень, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Тюмени завели дело после смерти девочки в доме ребенка
В Тюмени завели дело после смерти трехмесячной девочки в специализированном доме ребенка
ТЮМЕНЬ, 13 дек - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по итогам проверки в связи со смертью трехмесячной девочки в специализированном доме ребенка в Тюмени
, сообщает пресс-служба регионального СУ СК.
По версии следствия, утром 12 декабря в Тюменском специализированном доме ребенка нашли тело трехмесячной девочки без внешних признаков насильственной смерти. Предварительная причина смерти – синдром внезапной детской смерти.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников специализированного учреждения", - говорится в сообщении регионального следкома.
Как отмечает следствие, исключены данные, что ребенок захлебнулся рвотными массами, а также продуктами питания. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, причины и условия, приведшие к смерти младенца. Проведен осмотр тела ребенка и места происшествия, допрошены сотрудники учреждения.
"Изъята вся необходимая медицинская документация. В обязательном порядке следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц указанного учреждения", - пояснили в региональном СУ СК.