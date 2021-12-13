https://ria.ru/20211213/byudzhet-1763553244.html

Евраев: бюджет Ярославской области 2022 года направлен на поддержку людей

Евраев: бюджет Ярославской области 2022 года направлен на поддержку людей - РИА Новости, 13.12.2021

Евраев: бюджет Ярославской области 2022 года направлен на поддержку людей

Бюджет Ярославской области на 2022 год носит социально ориентированный характер и направлен на поддержку людей, заявил врио губернатора Михаил Евраев. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:35

2021-12-13T20:35

2021-12-13T20:35

ярославская область

экономика

ярославская область

михаил евраев

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ЯРОСЛАВЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Бюджет Ярославской области на 2022 год носит социально ориентированный характер и направлен на поддержку людей, заявил врио губернатора Михаил Евраев.Правительство региона информирует, что в понедельник на заседании Ярославской облдумы депутаты приняли представленный областным правительством бюджет региона на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Ко второму чтению доходная часть выросла на 6,3 миллиарда рублей и составила 93,2 миллиарда рублей.По его словам, более 22 миллиардов рублей будет направлено на образование, почти 14 миллиардов рублей – на медицину, 15 миллиардов рублей – на соцподдержку, 2,4 миллиарда рублей – на культуру, почти 1,5 миллиарда рублей – на развитие физкультуры и спорта.Михаил Евраев подчеркнул, что над проектом бюджета была проведена серьезная совместная работа с депутатами. Законодательной и исполнительной власти удалось прийти к согласию по большинству вопросов, подчеркнул он.По словам врио губернатора, планируются дальнейшее серьезное увеличение доходной базы бюджета и активное взаимодействие на федеральном уровне для получения поддержки по целому ряду направлений. Кроме того, глава региона предложил представителям всех думских фракций до конца года встретиться и обсудить волнующие вопросы, в том числе касающиеся бюджета.

https://ria.ru/20211129/zarplata-1761328901.html

https://ria.ru/20211112/avtobusy-1758807262.html

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экономика, ярославская область, михаил евраев