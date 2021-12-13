https://ria.ru/20211213/bezrabotnye-1763505421.html

Число безработных в МО сократилось в 2,5 раза за полгода

Число безработных в МО сократилось в 2,5 раза за полгода - РИА Новости, 13.12.2021

Число безработных в МО сократилось в 2,5 раза за полгода

Количество безработных жителей Московской области сократилось в 2,5 раза за полгода – с 70 тысяч до 27,5 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T16:44

2021-12-13T16:44

2021-12-13T16:44

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743446971_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_fea4ebae7ed76ed5d728f69cf2992700.jpg

МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Количество безработных жителей Московской области сократилось в 2,5 раза за полгода – с 70 тысяч до 27,5 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал "360".По словам заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной, это произошло благодаря комплексной онлайн-услуге "Ищу работу"."В Подмосковье все больше услуг становятся максимально доступными, комфортными для жителей", – отметила Ирина Каклюгина.С помощью этой программы, оставив всего одну заявку, жители могут научиться ориентироваться на рынке труда и подобрать подходящие вакансии. Программа включает в себя сразу восемь услуг. Среди них тестирование и переобучение, помощь с запуском собственного бизнеса и даже психологическая поддержка.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)