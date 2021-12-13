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Число безработных в МО сократилось в 2,5 раза за полгода
Число безработных в МО сократилось в 2,5 раза за полгода - РИА Новости, 13.12.2021
Число безработных в МО сократилось в 2,5 раза за полгода
Количество безработных жителей Московской области сократилось в 2,5 раза за полгода – с 70 тысяч до 27,5 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал "360". РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:44
2021-12-13T16:44
2021-12-13T16:44
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 13 дек – РИА Новости. Количество безработных жителей Московской области сократилось в 2,5 раза за полгода – с 70 тысяч до 27,5 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал "360".По словам заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной, это произошло благодаря комплексной онлайн-услуге "Ищу работу"."В Подмосковье все больше услуг становятся максимально доступными, комфортными для жителей", – отметила Ирина Каклюгина.С помощью этой программы, оставив всего одну заявку, жители могут научиться ориентироваться на рынке труда и подобрать подходящие вакансии. Программа включает в себя сразу восемь услуг. Среди них тестирование и переобучение, помощь с запуском собственного бизнеса и даже психологическая поддержка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 13 дек – РИА Новости.
Количество безработных жителей Московской области сократилось в 2,5 раза за полгода – с 70 тысяч до 27,5 тысячи человек. Об этом сообщил телеканал "360"
.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Ирины Каклюгиной, это произошло благодаря комплексной онлайн-услуге "Ищу работу".
"В Подмосковье все больше услуг становятся максимально доступными, комфортными для жителей", – отметила Ирина Каклюгина.
С помощью этой программы, оставив всего одну заявку, жители могут научиться ориентироваться на рынке труда и подобрать подходящие вакансии. Программа включает в себя сразу восемь услуг. Среди них тестирование и переобучение, помощь с запуском собственного бизнеса и даже психологическая поддержка.