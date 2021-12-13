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Источник: Белоруссия не будет представлена на "Восточном партнерстве"
Источник: Белоруссия не будет представлена на "Восточном партнерстве" - РИА Новости, 13.12.2021
Источник: Белоруссия не будет представлена на "Восточном партнерстве"
Белоруссия не будет представлена на саммите Восточного партнерства 15 декабря в Брюсселе, но вопрос о Белоруссии остается в повестке встречи, сообщил... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T16:35
2021-12-13T16:35
в мире
европа
белоруссия
евросоюз
александр лукашенко
владимир макей
шарль мишель
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Белоруссия не будет представлена на саммите Восточного партнерства 15 декабря в Брюсселе, но вопрос о Белоруссии остается в повестке встречи, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.Накануне глава Евросовета Шарль Мишель принял в Брюсселе делегацию белорусской оппозиции во главе с экс-кандидатом на президентских выборах Светланой Тихановской в преддверии саммита Восточного партнерства 15 декабря.Он также сообщил, что в минувшую пятницу ЕС выделил дополнительно 15 миллионов евро на поддержку "гражданского общества и независимых СМИ Белоруссии".Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровня участие в "Восточном партнерстве" из-за политизированного подхода партнеров. В конце июня сообщалось, что в связи с введенными Евросоюзом новыми санкциями в отношении Белоруссии, республика приостанавливает свое участие в "Восточном партнерстве".Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране проходили массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.
https://ria.ru/20211213/lukashenko-1763467360.html
https://ria.ru/20211213/sanktsii-1763445712.html
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в мире, европа, белоруссия, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей , шарль мишель, евросовет
16:35 13.12.2021
 
Источник: Белоруссия не будет представлена на "Восточном партнерстве"

Источник: Белоруссия не будет представлена на саммите Восточного партнерства 15 декабря

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 дек – РИА Новости. Белоруссия не будет представлена на саммите Восточного партнерства 15 декабря в Брюсселе, но вопрос о Белоруссии остается в повестке встречи, сообщил журналистам высокопоставленный европейский источник.
"Белоруссия не забыта, несмотря на то, что она приостановила свое участие в Восточном партнерстве, она останется в международной повестке, мы все для этого делаем, перенаправили, по возможности, помощь демократическим силам, гражданскому обществу и независимым медиа в Белоруссии и за ее пределами. Мы также готовы выделить три миллиарда евро для будущей демократической Белоруссии", - сказал он.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель принял в Брюсселе делегацию белорусской оппозиции во главе с экс-кандидатом на президентских выборах Светланой Тихановской в преддверии саммита Восточного партнерства 15 декабря.
Он также сообщил, что в минувшую пятницу ЕС выделил дополнительно 15 миллионов евро на поддержку "гражданского общества и независимых СМИ Белоруссии".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
14:16
Лукашенко заявил, что не нуждается в признании от Евросоюза
Проект "Восточное партнерство" был запущен в 2009 году для укрепления политических и экономических отношений между ЕС, его государствами-членами и шестью странами: Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной.
В ноябре прошлого года на фоне ухудшения отношений с ЕС министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровня участие в "Восточном партнерстве" из-за политизированного подхода партнеров. В конце июня сообщалось, что в связи с введенными Евросоюзом новыми санкциями в отношении Белоруссии, республика приостанавливает свое участие в "Восточном партнерстве".
Отношения Белоруссии со странами ЕС резко ухудшились после прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в республике, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко – он набрал 80,1% голосов. Оппозиция республики считает избранным лидером Тихановскую. Евросоюз не признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. После выборов в стране проходили массовые акции протеста, проявления которых практически сошли на нет в феврале этого года.
Панорама Вильнюса - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
12:59
В Литве предложили запретить транзит продукции из Белоруссии
 
В миреЕвропаБелоруссияЕвросоюзАлександр ЛукашенкоВладимир МакейШарль МишельЕвросовет
 
 
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