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В Самаре победителям викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили автомобили
В Самаре победителям викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили автомобили - РИА Новости, 13.12.2021
В Самаре победителям викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили автомобили
Жительницам Самарской области, сделавшим прививку от коронавируса и победившим в викторине "Вакцинация – это жизнь!", вручили ключи от автомобилей, сообщила в... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T14:40
2021-12-13T14:52
общество
вакцинация
тольятти
самарская область
дмитрий азаров
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
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САМАРА, 13 дек – РИА Новости. Жительницам Самарской области, сделавшим прививку от коронавируса и победившим в викторине "Вакцинация – это жизнь!", вручили ключи от автомобилей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона."Два новых автомобиля были переданы победителям викторины Самарской области "Вакцинация – это жизнь!" – Алтуховой Инне Федоровне из села Обшаровка и Степановой Лидии Анатольевне из города Самары", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, Алтухова стала обладательницей автомобиля по итогам первого розыгрыша викторины 24 ноября, а Степанова выиграла машину 8 декабря в ходе второго эфира. "Как только врачи разрешили, я сразу пошла вакцинироваться. Вакцина – это, конечно, то, что сейчас нужно. Всю жизнь вся инфекция побеждалась только вакцинами, другого пути я не вижу", – цитирует Степанову пресс-служба.Ключи от автомобилей победителям вручила член экспертно-номерной комиссии викторины, председатель самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина. "Уникальная викторина. И уникальность в том, что принять в ней участие могут все жители Самарской области: и те, кто вакцинировался до 15 ноября, до старта викторины, и те, кто только сейчас принимает для себя важное и ответственное решение – сделать прививку", – приводит слова Сивохиной пресс-службы.Отмечается, что 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали центры выдачи призов победителям викторины. Получить призы можно, предварительно записавшись по телефону 8-800-511-63-03. В других городах и муниципальных районах Самарской области с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов.Викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Третий розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится 22 декабря.Уточняется, что принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области". Информацию о розыгрыше также можно получить по телефону горячей линии 8-800-511-63-03 ежедневно с 9.00 (8.00 мск) до 20.00 (19.00 мск).
https://ria.ru/20211213/vaktsinatsiya-1763413453.html
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общество, вакцинация, тольятти, самарская область, дмитрий азаров, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
14:40 13.12.2021 (обновлено: 14:52 13.12.2021)
 
В Самаре победителям викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили автомобили

В Самаре двум победителям викторины "Вакцинация – это жизнь!" вручили ключи от автомобилей

© Фото предоставлено правительством Самарской областиВручение ключей от автомобиля жительнице Самарской области, сделавшая прививку от коронавируса и победившая в викторине "Вакцинация – это жизнь!"
Вручение ключей от автомобиля жительнице Самарской области, сделавшая прививку от коронавируса и победившая в викторине Вакцинация – это жизнь!
© Фото предоставлено правительством Самарской области
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САМАРА, 13 дек – РИА Новости. Жительницам Самарской области, сделавшим прививку от коронавируса и победившим в викторине "Вакцинация – это жизнь!", вручили ключи от автомобилей, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
"Два новых автомобиля были переданы победителям викторины Самарской области "Вакцинация – это жизнь!" – Алтуховой Инне Федоровне из села Обшаровка и Степановой Лидии Анатольевне из города Самары", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-службы, Алтухова стала обладательницей автомобиля по итогам первого розыгрыша викторины 24 ноября, а Степанова выиграла машину 8 декабря в ходе второго эфира. "Как только врачи разрешили, я сразу пошла вакцинироваться. Вакцина – это, конечно, то, что сейчас нужно. Всю жизнь вся инфекция побеждалась только вакцинами, другого пути я не вижу", – цитирует Степанову пресс-служба.
Ключи от автомобилей победителям вручила член экспертно-номерной комиссии викторины, председатель самарской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Татьяна Сивохина. "Уникальная викторина. И уникальность в том, что принять в ней участие могут все жители Самарской области: и те, кто вакцинировался до 15 ноября, до старта викторины, и те, кто только сейчас принимает для себя важное и ответственное решение – сделать прививку", – приводит слова Сивохиной пресс-службы.
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Отмечается, что 10 декабря в Самаре и Тольятти заработали центры выдачи призов победителям викторины. Получить призы можно, предварительно записавшись по телефону 8-800-511-63-03. В других городах и муниципальных районах Самарской области с 14 декабря заработают мобильные пункты выдачи призов.
Викторина стартовала в Самарской области 15 ноября, ее инициаторами выступили общественная палата региона и областное министерство здравоохранения, мероприятие поддержал губернатор Дмитрий Азаров. Третий розыгрыш ценных призов – квартиры в Самаре, автомобиля и тысячи подарочных сертификатов номиналом по 4 тысячи рублей – состоится 22 декабря.
Уточняется, что принять участие в викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане РФ, прошедшие вакцинацию с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине необходимо следовать инструкциям на сайте "Карта жителя Самарской области". Информацию о розыгрыше также можно получить по телефону горячей линии 8-800-511-63-03 ежедневно с 9.00 (8.00 мск) до 20.00 (19.00 мск).
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