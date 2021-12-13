https://ria.ru/20211213/avto-1763430237.html

Китай в ноябре на 121% увеличил продажи авто на новых источниках энергии

Китай в ноябре на 121% увеличил продажи авто на новых источниках энергии - РИА Новости, 13.12.2021

Китай в ноябре на 121% увеличил продажи авто на новых источниках энергии

Китай в ноябре на 121,1% в годовом исчислении увеличил объем продаж автомобилей на новых источниках энергии – до 450 тысяч единиц. Об этом сообщает Всекитайская РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T12:25

2021-12-13T12:25

2021-12-13T12:25

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авто

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МОСКВА, 13 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай в ноябре на 121,1% в годовом исчислении увеличил объем продаж автомобилей на новых источниках энергии – до 450 тысяч единиц. Об этом сообщает Всекитайская ассоциация автопроизводителей.В январе – ноябре объем продаж таких машин достиг 2,99 миллиона с ростом в 166,8%. Можно с уверенностью говорить о том, что по итогам года продажи перевалят за 3 миллиона.Львиную долю в продажах автомобилей на новых источниках энергии сегодня занимают электромобили. Однако в среднесрочной перспективе ситуация может измениться. По прогнозам экспертов, к 2030 году ожидается всплеск продаж авто на водородных топливных элементах: к тому моменту тяжелый автотранспорт будет дешевле заправлять водородом, нежели дизелем. Стоимость водорода для легкового транспорта сравняется с бензином.

https://ria.ru/20211210/ekonomika-1763120052.html

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китай, авто, автомобили