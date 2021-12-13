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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20211213/aviaudary-1763553866.html
WP: Израиль бомбил Сирию из-за "попыток производства химоружия"
WP: Израиль бомбил Сирию из-за "попыток производства химоружия" - РИА Новости, 13.12.2021
WP: Израиль бомбил Сирию из-за "попыток производства химоружия"
ВВС Израиля в июне наносили удары по объектам в Сирии, полагая, что Дамаск пытается восстановить там производство химического оружия, утверждает газета... РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:38
2021-12-13T20:41
война в сирии
в мире
израиль
сирия
франция
ввс израиля
россия
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ВВС Израиля в июне наносили удары по объектам в Сирии, полагая, что Дамаск пытается восстановить там производство химического оружия, утверждает газета Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских и западных сотрудников разведки.Сирийское госагентство САНА передавало в ночь с 8 на 9 июня, что средства ПВО Сирии отражали израильскую ракетную атаку со стороны воздушного пространства Ливана. Сообщалось, что взрывы были слышны над Дамаском. Сирийская армия тогда заявила, что сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем.Согласно источникам Washington Post, нанесенный Израилем авиаудар был "частью кампании с целью остановить то, что, как считали израильские официальные лица, является зарождающейся попыткой Сирии восстановить производство смертельных нервно-паралитических веществ". Источники заявили, что этот израильский удар был основан на предположениях разведки, что правительство Сирии получило химические вещества-прекурсоры для химического оружейного потенциала.Издание пишет со ссылкой на двух сотрудников спецслужб Запада, что 5 марта 2020 года Израиль нанес удар по объекту в сирийской провинции Хомс из-за "приобретения Сирией большого количества трикальцийфосфата". Само это химическое вещество, как отмечает издание, может быть преобразовано в трихлорид фосфора, импорт которого в Сирию ограничен из-за того, что он может быть использован как прекурсор для зарина.В ходе сессии Конференции стран-участниц ОЗХО 20-22 апреля 2021 года Франция представила проект резолюции, который предусматривает приостановление прав и привилегий Сирии в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции о запрещении химического оружия. Члены организации большинством голосов приняли эту резолюцию.После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
https://ria.ru/20211125/siriya-1760798579.html
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в мире, израиль, сирия, франция, ввс израиля, россия
20:38 13.12.2021 (обновлено: 20:41 13.12.2021)
 
WP: Израиль бомбил Сирию из-за "попыток производства химоружия"

WP: Израиль в июне наносил удары по Сирии из-за "попыток производства химоружия"

© Фото : SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© Фото : SANA
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. ВВС Израиля в июне наносили удары по объектам в Сирии, полагая, что Дамаск пытается восстановить там производство химического оружия, утверждает газета Washington Post со ссылкой на нынешних и бывших американских и западных сотрудников разведки.
Сирийское госагентство САНА передавало в ночь с 8 на 9 июня, что средства ПВО Сирии отражали израильскую ракетную атаку со стороны воздушного пространства Ливана. Сообщалось, что взрывы были слышны над Дамаском. Сирийская армия тогда заявила, что сбила большую часть ракет, выпущенных Израилем.
Согласно источникам Washington Post, нанесенный Израилем авиаудар был "частью кампании с целью остановить то, что, как считали израильские официальные лица, является зарождающейся попыткой Сирии восстановить производство смертельных нервно-паралитических веществ". Источники заявили, что этот израильский удар был основан на предположениях разведки, что правительство Сирии получило химические вещества-прекурсоры для химического оружейного потенциала.
Издание пишет со ссылкой на двух сотрудников спецслужб Запада, что 5 марта 2020 года Израиль нанес удар по объекту в сирийской провинции Хомс из-за "приобретения Сирией большого количества трикальцийфосфата". Само это химическое вещество, как отмечает издание, может быть преобразовано в трихлорид фосфора, импорт которого в Сирию ограничен из-за того, что он может быть использован как прекурсор для зарина.
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В ходе сессии Конференции стран-участниц ОЗХО 20-22 апреля 2021 года Франция представила проект резолюции, который предусматривает приостановление прав и привилегий Сирии в организации из-за якобы нарушения Дамаском конвенции о запрещении химического оружия. Члены организации большинством голосов приняли эту резолюцию.
После крупнейшей газовой атаки, происшедшей в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, Сирия присоединилась к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности России и США об уничтожении химоружия в стране под контролем ОЗХО и остановило военное вмешательство США в Сирию. Запасы химоружия были успешно вывезены из Сирии, в январе 2016 года ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала страны. За химическое разоружение Сирии организация получила в 2013 году Нобелевскую премию мира.
Россия и правительство Сирии неоднократно обвиняли ОЗХО в предвзятости расследований происшествий на территории арабской республики и подвергали сомнению сделанные техническим секретариатом выводы. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен из Сирии под контролем ОЗХО.
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