https://ria.ru/20211213/antiprivivochniki-1763548560.html

Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой

Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой - РИА Новости, 13.12.2021

Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает движение противников вакцинации от коронавируса общественной угрозой. РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T20:03

2021-12-13T20:03

2021-12-13T21:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает движение противников вакцинации от коронавируса общественной угрозой."Мы осуждаем движение так называемых антиваксеров. Сейчас идет спланированная, организованная и целенаправленная кампания по созданию мощного общественного движения противников вакцинации в целом по стране. Дискуссии вести с ними невозможно. Они упрямо гнут как будто по лекалам заученные, одинаковые моменты. Это всё уже выходит за пределы медицинского аспекта и становится общественной угрозой дестабилизации ситуации. Я это не преувеличиваю", - сказал РИА Новости Форманчук.По его мнению, движение против вакцинации может быть использовано западными политтехнологами в политических целях для дестабилизации ситуации в стране."Одно дело, когда человек не хочет вакцинироваться, его никто не заставит и он не обязан, но другое дело, когда происходит попытка расшатать общественно-политическую ситуацию в стране", - сказал Форманчук.

https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762374532.html

https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761118559.html

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