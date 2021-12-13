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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211213/antiprivivochniki-1763548560.html
Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой
Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой - РИА Новости, 13.12.2021
Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает движение противников вакцинации от коронавируса общественной угрозой. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:03
2021-12-13T21:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает движение противников вакцинации от коронавируса общественной угрозой."Мы осуждаем движение так называемых антиваксеров. Сейчас идет спланированная, организованная и целенаправленная кампания по созданию мощного общественного движения противников вакцинации в целом по стране. Дискуссии вести с ними невозможно. Они упрямо гнут как будто по лекалам заученные, одинаковые моменты. Это всё уже выходит за пределы медицинского аспекта и становится общественной угрозой дестабилизации ситуации. Я это не преувеличиваю", - сказал РИА Новости Форманчук.По его мнению, движение против вакцинации может быть использовано западными политтехнологами в политических целях для дестабилизации ситуации в стране."Одно дело, когда человек не хочет вакцинироваться, его никто не заставит и он не обязан, но другое дело, когда происходит попытка расшатать общественно-политическую ситуацию в стране", - сказал Форманчук.
https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762374532.html
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здоровье - общество, россия, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, республика крым, александр форманчук
20:03 13.12.2021 (обновлено: 21:48 13.12.2021)
 
Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой

Глава ОП Крыма Форманчук считает движение антипрививочников общественной угрозой

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции "Гам-Ковид-Вак"
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает движение противников вакцинации от коронавируса общественной угрозой.
"Мы осуждаем движение так называемых антиваксеров. Сейчас идет спланированная, организованная и целенаправленная кампания по созданию мощного общественного движения противников вакцинации в целом по стране. Дискуссии вести с ними невозможно. Они упрямо гнут как будто по лекалам заученные, одинаковые моменты. Это всё уже выходит за пределы медицинского аспекта и становится общественной угрозой дестабилизации ситуации. Я это не преувеличиваю", - сказал РИА Новости Форманчук.
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря, 13:47Распространение коронавируса
В администрации президента раскритиковали позицию антипрививочников
По его мнению, движение против вакцинации может быть использовано западными политтехнологами в политических целях для дестабилизации ситуации в стране.
"Одно дело, когда человек не хочет вакцинироваться, его никто не заставит и он не обязан, но другое дело, когда происходит попытка расшатать общественно-политическую ситуацию в стране", - сказал Форманчук.
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28 ноября, 11:52
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоссияВакцинацияКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19Республика КрымАлександр Форманчук
 
 
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