https://ria.ru/20211213/antiprivivochniki-1763548560.html
Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой
Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой - РИА Новости, 13.12.2021
Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой
Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает движение противников вакцинации от коронавируса общественной угрозой. РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T20:03
2021-12-13T20:03
2021-12-13T21:48
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
вакцинация
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758918960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3449d64e4aabd6d836f9b5e43413ecac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноя – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает движение противников вакцинации от коронавируса общественной угрозой."Мы осуждаем движение так называемых антиваксеров. Сейчас идет спланированная, организованная и целенаправленная кампания по созданию мощного общественного движения противников вакцинации в целом по стране. Дискуссии вести с ними невозможно. Они упрямо гнут как будто по лекалам заученные, одинаковые моменты. Это всё уже выходит за пределы медицинского аспекта и становится общественной угрозой дестабилизации ситуации. Я это не преувеличиваю", - сказал РИА Новости Форманчук.По его мнению, движение против вакцинации может быть использовано западными политтехнологами в политических целях для дестабилизации ситуации в стране."Одно дело, когда человек не хочет вакцинироваться, его никто не заставит и он не обязан, но другое дело, когда происходит попытка расшатать общественно-политическую ситуацию в стране", - сказал Форманчук.
https://ria.ru/20211206/vaktsinatsiya-1762374532.html
https://ria.ru/20211128/koronavirus-1761118559.html
россия
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0d/1758918960_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_64b6fd3dbed0cc0225e398a2575e108c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, вакцинация, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19, республика крым, александр форманчук
20:03 13.12.2021 (обновлено: 21:48 13.12.2021)
Глава ОП Крыма назвал антипрививочников общественной угрозой
Глава ОП Крыма Форманчук считает движение антипрививочников общественной угрозой