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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211213/album-1763093033.html
Гарик Сукачев выпустил лирический мини-альбом "Помнишь"
Гарик Сукачев выпустил лирический мини-альбом "Помнишь" - РИА Новости, 13.12.2021
Гарик Сукачев выпустил лирический мини-альбом "Помнишь"
Российский рок-музыкант Гарик Сукачев представил в Сети новый мини-альбом под названием "Помнишь". РИА Новости, 13.12.2021
2021-12-13T01:46
2021-12-13T01:46
культура
гарик сукачев
новости культуры
музыка
россия
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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российский рок-музыкант Гарик Сукачев представил в Сети новый мини-альбом под названием "Помнишь". В трек-листе пять спокойных композиций. Заглавной стала "Помнишь". По словам Сукачева, это "классический блюз", разбавленный гитарными партиями Дмитрия Варшавчика.В сборник также вошли "Тишина", "Ай, былбылым", "Разговор на остановке трамвая" и "Пой ветер". В новых песнях Гарик Сукачев размышляет о прошлом и философствует. "На песню "Помнишь" в феврале 2021 года мы сняли видео, небольшой фрагмент которого мы показали вам вчера в ленте. Короткометражный фильм длится 9 минут, его премьера у нас в России состоится 19 января, а пока он гастролирует по кинофестивалям и собирает награды", — написал исполнитель в Instagram. Мини-альбом можно послушать или скачать на многих цифровых площадках.
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гарик сукачев, новости культуры, музыка, россия
01:46 13.12.2021
 
Гарик Сукачев выпустил лирический мини-альбом "Помнишь"

Гарик Сукачев выпустил лирический мини-альбом "Помнишь"

© РИА Новости / Илья ПиталевАлександр Ф. Скляр и Гарик Сукачев
Александр Ф. Скляр и Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 13.12.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Российский рок-музыкант Гарик Сукачев представил в Сети новый мини-альбом под названием "Помнишь".
В трек-листе пять спокойных композиций. Заглавной стала "Помнишь". По словам Сукачева, это "классический блюз", разбавленный гитарными партиями Дмитрия Варшавчика.
В сборник также вошли "Тишина", "Ай, былбылым", "Разговор на остановке трамвая" и "Пой ветер". В новых песнях Гарик Сукачев размышляет о прошлом и философствует.
"На песню "Помнишь" в феврале 2021 года мы сняли видео, небольшой фрагмент которого мы показали вам вчера в ленте. Короткометражный фильм длится 9 минут, его премьера у нас в России состоится 19 января, а пока он гастролирует по кинофестивалям и собирает награды", — написал исполнитель в Instagram.

Мини-альбом можно послушать или скачать на многих цифровых площадках.
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