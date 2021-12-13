https://ria.ru/20211213/akter-1763527804.html

Суд арестовал актера, подозреваемого в избиении экс-замминистра

Суд арестовал актера, подозреваемого в избиении экс-замминистра - РИА Новости, 13.12.2021

Суд арестовал актера, подозреваемого в избиении экс-замминистра

Дорогомиловский суд Москвы арестовал актера Глеба Нейжмак-Иорданского, подозреваемого в избиении бывшего заместителя министра энергетики Леонида Тропко,... РИА Новости, 13.12.2021

2021-12-13T18:13

2021-12-13T18:13

2021-12-13T19:31

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал актера Глеба Нейжмак-Иорданского, подозреваемого в избиении бывшего заместителя министра энергетики Леонида Тропко, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство об избрании в отношении Нейжмак-Иорданского меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили там.Это решение будет действовать до 8 февраля.По данным суда, ему вменяется часть 2 статьи 112 УК (причинение средней тяжести вреда здоровью), санкция по которой предусматривает до пяти лет колонии.После избиения Тропко попал в больницу с травмами головы и спустя две недели умер. По предварительным данным, причиной этого стали не полученные травмы, а коронавирус.

https://ria.ru/20211107/napadenie-1757963643.html

https://ria.ru/20211123/mosgorsud-1760397567.html

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происшествия, москва, россия